Fremgang får centralbank til at hæve renten

WASHINGTON: Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hæver som ventet den toneangivende rente til niveauet 1,25-1,50 procent. Det skriver nyhedsbureauet Reuters onsdag aften.

Det er en forhøjelse på 0,25 procentpoint, da det tidligere niveau lød på 1,25 procent.

Ændringen er kommet efter et møde i centralbanken.

Ifølge Sydbanks cheføkonom, Jacob Graven, er det tredje gang i år og femte gang på to år, at Fed, som centralbanken også kaldes, hæver den toneangivende rente.

- Selve renteforhøjelsen er fuldstændigt som forventet, så det er især Feds ord om flere renteforhøjelser i fremtiden, som var interessante, siger Jacob Graven til Ritzau.

Centralbanken forventer fortsat yderligere tre rentestigninger til næste år.

Meldingen er bare endnu et tegn på, at der blæser positive vinde over den amerikanske økonomi, mener Jacob Graven.

- Det ser rigtig pænt ud i de amerikanske økonomi, og det vil det fortsætte med at gøre i et stykke tid, siger cheføkonomen.

Senere vil centralbankchef Janet Yellen sætte flere ord på den amerikanske økonomi. Her forventer analytikerne, at der vil blive talt om den skatteplan, som præsident Donald Trump forsøger at få igennem.

Ifølge Jacob Graven betyder onsdagens melding ikke det store for hverken den danske eller den europæiske økonomi.

- Det betyder ikke alverden, for amerikanernes hovedbillede med at hæve renten har været i gang i to år, så det er ikke noget, der rykker det helt store herhjemme, siger han.

Seniorøkonom i Danske Bank Mikael Olai Milhøj hæfter sig ved, at der kan være en gulerod at hente ved at investere i risikofyldte aktier.

- Det økonomiske opsving kører på sporet i alle regioner, centralbankerne holder renterne lave, og i øjeblikket er der ikke mange risikofaktorer at få øje på, siger han i en pressemeddelelse.

Sydbank forventer først, at Nationalbanken vil hæve den toneangivende rente i 2019.

/ritzau/