Frustrerede håndværkere: Vi går 600 på samme byggeplads

NORDJYLLAND:- Jeg ved sgu godt, det er svært det her. Men det fylder meget i folk. En frisør, der har 15 kunder om dagen, lukker man ned. Herude render vi 500-600 mand sammen, og vi fortsætter bare. Det virker sgu lidt forkert.

Martin Nielsen, 55 år og fra Gudumholm, har i halvandet år arbejdet som VVS'er for virksomheden Kemp & Lauritzen på det store sygehusbyggeri i Aalborg Øst. Her er han sjakbajs for otte kolleger, og aldrig har han været så utryg på en arbejdsplads som nu, hvor coronakrisen har sendt det meste af Danmark hjem og forbudt forsamlinger på mere end 10 personer. Både ude og inde.

Efter statsminister Mette Frederiksens seneste pressemøde tirsdag aften, hvor yderligere stramninger for danskernes bevægelsesfrihed kom på bordet, er frustrationerne vokset ude på den 170.000 kvm. store byggeplads i Aalborg.

Byggepladser er nemlig ikke offentlige, og derfor omfatter det forsamlingsforbud på 10 personer, som kom tirsdag aften, ikke byggepladser i Danmark. Sådan lød vurderingen i hvert fald tirsdag aften fra brancheforeningen Dansk Byggeri.

Det faktum har fået snakken til at gå blandt de mange håndværkere på sygehusbyggeriet i Aalborg, fordi de i lyset af det skærpede forsamlingsforbud ikke føler sig trygge ved at dele kantine, toiletter og badeforhold med så mange.

Martin Nielsen deler sine kollegers frustration.

- Det, jeg kan høre er problemet i skuret her, det er, at deres madammer er sendt hjem og ikke kan forstå, at deres mand nu skal ud at blande sig med 600 andre. Jeg kan høre, at folk skændes derhjemme, fordi alle er frustrerede over det her.

Daglige tiltag

Det har ikke hjulpet på frustrationerne, at projektdirektør Niels Uhrendfeldt, som står i spidsen for det store sygehusbyggeri, tidligt tirsdag indskærpede overfor de virksomheder, der har ansatte på byggepladsen, at der nu skal tages helt særlige hensyn. Folk skal spise i mindre grupper, og rengøringen og afspritningen af kantineområder og toiletter intensiveres. På byggepladsen er der to store kantiner - mod vest og mod øst - samt en mindre kantine nær det, der kaldes servicebyen. Alle bliver de delt yderligere op i dag.

Projektdirektør Niels Uhrenfeldt har igennem den seneste uge nærmest dagligt iværksat tiltag, der skal mindske risikoen for coronasmitte på den store arbejdsplads ved det kommende supersygehus i Aalborg. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Vi har sat rigtig mange ting i værk lige siden det første pressemøde. Vi har sat plakater op i vores kantiner med, hvilke forholdsregler man skal tage for at undgå eller mindske risikoen for at smitte. Vi har også indskærpet, at man skal opdele spisetiderne, så man nedbringer antallet af folk, der spiser samtidigt, og sikre, at man kan holde afstand. Så sent som i går (tirsdag, red.) har vi aftalt, at vi sætter ekstra rengøring i værk. Vi har bedt vores byggepladsentreprenører sørge for, at der er en person i hver af kantinerne, som gør ekstra rent, vasker og spritter borde af og gør ekstra rent mellem hver spisning, fortæller Niels Uhrenfeldt.

Tiltag mod coronasmitte på NAU-byggeriet Torsdag 5. marts, middag, opsættes Sundhedsstyrelsens anbefalingerne i danske og engelske versioner i kantiner samt ved indgang til bygherre/byggeledelse. Onsdag 11. marts, morgen, ophænges reviderede plakater, med bygherres underskrift, i byggepladsens kantiner samt ved indgangen til bygherre/byggeledelse. Torsdag 12. marts 2020, morgen, opsætter bygherre hånddesinfektion i de udvendige toiletter. Der forefindes allerede hånddesinfektion i kantinerne, samt ved bygherre/byggeledelse. Torsdag 12. marts 2020, morgen, udsender bygherre en mail til samtlige kontrakthavere med en opfordring til forskudte spisepauser i de 3 kantiner. Fredag 13. marts 2020, eftermiddag, udsender bygherren orientering om retningslinjerne for forebyggelse af Coronasmitte på NAU til samtlige entreprenører på byggepladsens normale informationskanal, Ibinder. Tirsdag 17. marts, morgen iværksættes bygherrens reviderede rengøringstiltag med bla. 2 stk. servicemedarbejdere i byggepladsens kantiner. Tirsdag 17. marts 2020 kl. 8 ophænges bygherrens retningslinjer i kantiner samt ved indgang til bygherre/byggeledelse. Onsdag 18 marts 2020, formiddag er ovennævnte tiltag justeret med tiltagene præciseret på plakaten ”Plakat 18. marts 2020” VIS MERE

Ikke beroliget

De tiltag beroliger ikke Martin Nielsen.

- De siger nu, de gør toiletter rene hver anden time, men det er kun i hovedområdet. Det sker jo ikke på toiletterne ude på pladsen. Vi kører i elevator sammen, vi klæder om sammen, og vi har fælles baderum. Jeg ved godt, det er svært, det her. Men det fylder meget i folk, siger Martin Nielsen.

Niels Uhrenfeldt understreger overfor NORDJYSKE, at det er planen, at rengøringen intensiveres overalt på byggepladsen. Selskabet Jorton, der er en landsdækkende leverandør af bygge- og anlægsløsninger, er byggeentreprenør på sygehusbyggeriet. Det er Jortons ansvar at det nødvendige rengøringspersonale ind, og regningen havner hos byggeledelsen.

Kurt Christensen (th.) har en søn, derhjemme, som efter planen bliver student til sommer. Ham vil han nødigt smitte, fordi han føler sig utryfg ved at gå på job i Aalborg.

Trods alle tiltag er Kurt Christensen, 60-årig VVS'er, bosat i Bjerringbro og sjakbajs i Viborg-virksomheden Brøndum A/S, som Martin Nielsen heller ikke tryg ved at være på den store byggeplads i Aalborg Øst.

- Jeg har sagt til byggeledelsen, at vi er B-mennesker. Landet ligger ned. Vores dronning siger, vi skal tage hensyn. Men os, der går ude på byggepladserne - os er det sgu lige meget med. Vi kan jo komme hjem og smitte vores familie. Vi har alle nogen, der sidder derhjemme, lyder det fra en frustreret Kurt Christensen, hvis kone dog også er nødt til at gå på job som ansat på et plejehjem, mens sønnen sidder derhjemme og venter på at kunne vende tilbage til gymnasiet i Viborg, hvorfra han efter planen bliver student til sommer.

Kurt Christensen fortæller til NORDJYSKE, at uroen ulmer blandt de mange hundrede håndværkere på byggepladsen.

- Hvad skal vi gøre? Skal vi melde os syge? Skal vi tage hjem? Tager vi hjem, skal vi jo selv betale, siger Kurt Christensen.

- Er det noget, du overvejer?

- Alle scenarier har jo været i gang. Alt er i spil. Det må jeg sige.

Ikke grundlag for byggestop

- Niels Uhrenfeldt - kan du forstå, at folk på byggepladsen er utrygge?

- Ja, det kan jeg sagtens forstå. Jeg kan sagtens forstå, man er bekymret, når man samtidig ser samfundet omkring lukke ned. Derfor er vi selvfølgelig også meget opmærksomme på at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at mindske risikoen for smitte.

- Kan det komme på tale at sige "det her byggeri - det må hvile"?

- Det er, som jeg forstår, ikke en del af det grundlag, regeringen besluttede, da man ændrede epidemilovgivningen. Det her omfatter ikke bygge- og anlægsarbejdspladser.. Det er private virksomheder, som har kontrakt. Det, vi kan påse, er, at arbejdsmiljøforhold bliver overholdt, og det gør vi rigtigt meget ud af.

Projektdirektørens forsikringer overbeviser ikke Kurt Christensen.

- I er ikke blevet mere trygge af de tiltag, der er taget siden i går (tirsdag, red)?

- Nej, overhovedet ikke. Der er ikke noget tidspunkt, hvor vi er under 10 i spiselokalerne.

- Heller ikke i dag, onsdag?

- Nej.

Storm på fagforening

Den nordjyske afdeling af fagforeningen Blik & Rør Arbejderforbundet har ifølge kredsformand Thomas Christensen 40-50 medlemmer ude på byggepladsen ved supersygehuset. Blandt dem Martin Nielsen fra Gudumholm.

- Vi oplever en storm af medlemmer, der ringer. Og det er ikke kun fra NAU (byggepladsen ved supersygehuset, red.) Jeg forstår til fulde, at vi har mange medlemmer, der er bekymrede, siger Thomas Christensen.

Det er hans opfattelse, at mens byggeledelsen forsøger at kommunikere klart om skærpede tiltag til mange entreprenører på pladsen, så kniber det mere med kommunikationen fra den enkelte virksomhed og ud til de håndværkere, de har på pladsen.

- Vi er bekendt med nu, at der har været en plan, der er en plan, og der er blevet strammet op på en plan for mange af de ting, som kan imødegå smitterisikoen. Der er strammet op på mange ting, og en af de ting er en endnu hyppigere rengøring, endnu mere håndhygiejne og regler omkring bespisning, siger Thomas Christensen.

Han har onsdag været i kontakt med ledelsen på sygehusbyggeriet.

- Jeg er blevet oplyst om, at man går ind og laver en endnu hårdere kommunikation med alle underleverandører. Som vi forstår på sygehusledelsen, er problemet, at når de fortæller deres entreprenører, hvad de skal, så når det ikke ud i yderste led. Det når ikke ud til håndværkerne. Håndværkerne mangler information fra deres egen virksomhed. Mange virksomheder ved ikke, hvad de skal, og så beder de deres ansatte kontakte deres fagforening.

- Hvad siger I så til dem?

- Vi har ikke svaret på alt. Vi følger de anvisninger, myndighederne giver. Så er det den enkelte arbejdsgivers ansvar, at hans ansatte kan færdes sikkert og forsvarligt på arbejdspladsen. Men det er der mange arbejdsgivere, der ikke helt har forstået.