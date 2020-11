Fuck You Money: Sofie og Cathrine køber aktier i stedet for sko

NORDJYLLAND:Veninderne Sofie Nielsen og Cathrine Ertmann er vilde med at investere i aktier.

Målet er ikke at få råd til en dyr bil eller et større hus.

Det, der motiverer dem, er noget langt mere abstrakt.

Fotografen Cathrine Ertmann (tv) og musikeren Sofie "Tone" Nielsen er veninder, og så er de begge to bidt af at investere. De mødes jævnligt for at dele tips til nye markeder eller spændende virksomheder, de er faldet over. Foto: Martin Damgård

- Det handler om at være fri til at træde ud af hamsterhjulet og vælge de ting til, der er vigtige for dig i tilværelsen, siger Cathrine Ertmann, der arbejder som selvstændig fotograf.

- Det kan være at arbejde mindre og få mere tid til familie og oplevelser eller at tage et eller to års pause fra arbejdsmarkedet og lave podcasts eller skrive en bog, siger Sofie Nielsen, som i mange år turnerede som musiker under kunstnernavnet "Tone".

For hende har det været lidt af en åbenbaring at begynde at investere:

- Det er en følelse af at tage fat ved roret i sit eget liv og tage hånd om nogle ting, man ikke selv har haft styring med før, siger Sofie Nielsen.

Sammen har de to veninder en plan: De vil have flere kvinder i gang.

- Alt for mange kvinder går glip af gevinsterne. Det er 100 år siden, vi fik stemmeret. Nu skal vi også ind på investeringsmarkedet.

- Hvis vi kan, så kan alle! siger Cathrine Ertmann.

Fuck You Money