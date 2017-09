Fuld fart på salget af huse

INDLAND: Der har været fuld gang i ejendomshandlerne denne sommer, hvor salget af enfamiliehuse ifølge Danmarks Statistik har været højere end længe set.

Helt præcist blev der solgt 4696 villaer og rækkehuse i juni måned.

Det er ikke alene 10,5 procent flere end i samme periode sidste år, det er også det højeste antal handler i juni siden 2017.

Det bør vi glæde os over, mener cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank.

- At der er flere handler, er et godt tegn for hele økonomien. Vi har fået flere penge mellem hænderne, og færre er låst til en bolig, som de skylder for meget i i forhold til prisen.

- Opsvinget har bredt sig til det meste af landet, og forbrugernes optimisme er sjældent set større, skriver han i en kommentar.

Den store efterspørgsel afspejler sig også i huspriserne, der steg med én procent fra maj til juni. På årsplan er stigningen 4,5 procent.

Og selv om der er risiko for, at boligmarkedet bliver overophedet, når priserne stiger kraftigt, så mener cheføkonom Steen Bocian fra Dansk Erhverv, ikke, at der er grund til at være bekymret.

- Det brede boligmarked er ikke i noget, som ligner en bobletilstand, så generelt kan vi godt tillade os at glæde os over de stigende priser på huse, da det netop markerer højere økonomisk vækst.

- Huspriserne er nu næsten nået op på niveauet fra før finanskrisen, men det er også 10 år siden, og siden har der trods alt været en del almindelig inflation, skriver han i en kommentar.

