Fusion har været dyr: Stor landboforening kom ud af året med millionunderskud

THY-MORS:Det har ikke været omkostningsfrit at slå tre landboforeninger sammen til én. Fusionsforeningen Fjordland kom ud af 2022 med et underskud på 3,1 millioner kroner.

På Fjordlands generalforsamling tirsdag aften offentliggjorde rådgivningsvirksomheden Fjordland regnskabet for det første hele driftsår efter fusionen af Lemvigegnens Landboforening, LandboThy og Landbo Limfjord. Året har driftsmæssigt været præget af samkørsel af afdelinger, arbejdsgange og it-infrastruktur, hvilket ifølge en pressemeddelelse fra foreningen er baggrunden for underskuddet.

Administrerende direktør for Fjordland Henrik Hardboe Galsgaard anser resultatet som ikke tilfredsstillende, men udtrykker også en forståelse for, at regnskabet i 2022 ender med røde tal, da både virksomheden og dens medarbejdere har været igennem en stor udvikling i fusionsåret.

- Med Fjordland har vi skabt Danmarks største landboforening. Vi har samlet landbruget i den vestlige del af Limfjorden om én forening og ét rådgivningsselskab. Det gør os stærke og betyder, at vi kan tilbyde rådgivning af højeste kvalitet. Selvfølgelig havde vi gerne set sorte tal på bundlinjen, men en sammenlægning kræver investering i virksomhedens fremtid, udtaler den administrerende direktør. Han fortsætter:

- Vi ser et underskud i regnskabet trods stor travlhed i alle afdelinger og en meget stabil kundeportefølje på tværs af Fjordlands rådgivnings- og serviceområder. Det skyldes, at den andel af vores arbejde, vi har kunnet fakturere, har været mindre, da vi har valgt at investere massivt i interne timer for at sikre, at omkostningerne forbundet med fusionen ikke vil trække ud over flere år.

Henrik Hardboe Galsgaard understreger, at det har været et vigtigt fokus for Fjordlands ledelse, at fusionen ikke skal belaste hverken medlemmer eller kunder.

- Derfor har vi valgt at underskuddet bliver taget fra vores egenkapital. Ligeledes har vi valgt heller ikke at sætte priserne for vores rådgivning op i 2022. Det skyldes, at vi mener, at vores priser ligger et fair niveau. Vi tror på, at vi igen kan fakturere de timer, der skal til, efter vi nu er kommet på plads, siger han.

På generalforsamlingen kunne Henrik Hardboe Galsgaard da også glæde forsamlingen med, at Fjordland i de første to måneder af 2023 kan præsentere en bundlinje, der er bedre end samme periode i 2022.

I 2023 budgetterer Fjordland med et resultat før skat på 3,6 millioner kroner, svarende til 2,4 procent af budgetteret omsætning.

Leif Gravesen, formand hos Fjordland, advarede i sin beretning mod at pålægge landbruget en høj CO2-afgift. Arkivfoto

Advarer mod CO2-afgift

I bestyrelsens beretning kom Fjordlands formand Leif Gravesen blandt andet ind på planerne om en CO2-afgift for landbruget.

- En høj CO2-afgift på for eksempel 750 kroner vil være dræbende for mange landbrug og bremse en igangværende indsats for at nedbringe landbrugets udledning af klimagasser, advarede han og uddyber:

- Min bekymring er, at man fjerner motivationen til at investere i nye teknologier, fordi man bliver snigløbet af en kæmpestor CO2-afgift. Hvis man afgiftsbelægger produktionen, har vi ikke de penge til selv at byde ind med

Leif Gravesen fremhævede i sin beretning, at der er nye biogasanlæg og tilknyttede anlæg med grøn strøm, pyrolyse og græsprotein på vej over hele landboforeningens dækningsområde.

- Vi mener faktisk, at der er stor sandsynlighed for, at vi kan nå i mål med de nye teknologier, der er på området, og vi har jo frem til 2030 til at nå reduktionsmålet på 70 procent, siger han.

Leif Gravesen, Thisted, Morten Agger, Lemvig, og Lars Kristensen, Frederiks, blev genvalgt til Fjordlands formandskab. Morten Yde Kirk, Thisted, Jens Erik Nielsen, Bækmarksbro, Niels Holger Nordendahl, Mors, og Jesper Lousdal, Hurup, blev ligeledes genvalgt til bestyrelsen, mens Michael Bisgård, Skive, blev nyvalgt til bestyrelsen. Han afløser Roald Thing, Ramme, der ikke genopstillede. Der var cirka 200 deltagere i generalforsamlingen, der blev afholdt på Thyholm.