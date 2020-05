Fynbo Foods giver den gas på flere fronter

VRÅ:Flere medarbejdere, flere kvadratmeter og to ekstra produktionslinjer.

Der er tryk på hos den nordjyske marmeladeproducent Fynbo Foods, hvor indehaver og direktør Richard Fynbo har nægtet at lade coronakrisen lægge en dæmper på aktiviteterne. Tværtimod har han fremrykket projekter og opgaver, der ellers var planlagt til senere, fortæller han.

- Vi er en af de heldige virksomheder, der ikke er ramt på afsætningen. Under fem procent af vores produktion går til catering og foodservice, som jo nærmest forsvandt, da corona lukkede landet ned. Men resten af vores kunder, dem i detail og supermarkeder, har til gengæld aftaget mere, så vi nok samlet set har oplevet en vækst på 10-20 procent, konstaterer direktøren.

Nye stillinger

Han har godt 100 medarbejdere, deraf cirka 60 i produktionen. Og de seneste ugers vækst har betydet, at seks nye produktionsstillinger blev slået op i begyndelsen af april.

Cirka samtidig søgte han om byggetilladelse hos Hjørring Kommune vedrørende en ny, tre-etagers kontorbygning på i alt op imod 1.500 kvadratmeter.

- Det er et projekt til cirka 20 millioner kroner, og på grund af coronakrisen havde vi da nogle overvejelser om, hvorvidt vi skulle afvente eller droppe det. Men vi besluttede at trykke på speederen - det er jo nu, der er behov for, at nogen sætter noget i gang, siger Richard Fynbo.

Nyt laboratorium

Det nye byggeri giver plads til blandt andet er stort udviklingslaboratorium og 60 skriveborde. Der bliver ikke brug for dem alle til at begynde med, idet Fynbo Foods p.t. har omkring 35 på kontoret.

- Men vi ved, at vi udvider med nye administrative funktioner hvert år, og i de nuværende kontorlokaler sidder folk meget klemt. Det er nærmest kun burhøns, der sidder tættere, og vi kan umuligt udvide med flere ansatte uden at bygge nyt, nævner den nordjyske fødevaredirektør.

Han ønsker ikke at gå i detaljer med, hvilke projekter og opgaver, der er blevet fremrykket i selve produktionen. Men det er ting, som man normalt ville gøre i efteråret, som i stedet bliver udført nu, lader han forstå.

Fynbo Foods har p.t. 11 produktionslinjer, der fremstiller især marmelade, men også blandt andet supper, ketchup, chutney og pickles. Richard Fynbo har for nylig bestilt yderligere to linjer til samlet 30 millioner kroner.

Begge de nye linjer skal producere marmelade, som ifølge direktøren udgør mindst 80 procent af Fynbo Foods' produktion.

Tilbage på sporet

Virksomheden havde i regnskabsåret 2018/19 det dårligste resultat i mere end 10 år, idet overskuddet dalede til cirka 600.000 kroner. Året før var det på 2,6 millioner.

Indeværende regnskabsår vil igen vise fremgang, forudser Richard Fynbo.

- At spå om fremtiden, og så ovenikøbet midt i coronakrisen, er mere end almindeligt svært, men jeg tror godt, jeg tør sige, at vi er tilbage på sporet fra tidligere. Sidste år var et specielt dårligt år grundet forskellige enkeltstående omstændigheder, og selv om driftsomkostningerne nu er røget i vejet, har vi trods alt ikke tabt omsætning som følge af coronakrisen, påpeger han.

Fragt det største problem

Selv om corona-krisen altså ikke ødelægger efterspørgslen hos Fynbo Foods - så har man dog alligevel også sine corona-problemer at tumle med.

- Vi oplever en pæn vækst i Japan og i Asien generelt, men der er store problemer med at få varerne derud. På grund af coronaen kommer der ikke nær så mange fragtskibe til Europa, og dermed er der heller ikke så mange, der sejler den anden vej. Det har betydet en tredobling af fragtraterne, og det er svært overhovedet at finde plads på et skib, fortæller Richard Fynbo.

- Vi har altid været vant til billige fragtrater, fordi skibene bare gerne skal have varer med retur, når de har været i Europa og er blevet tømt. Før krisen kunne vi få en container med til for eksempel Japan eller Sydkorea for 7.000-8.000 kroner - nu er prisen oppe omkring 20.000, påpeger han og tilføjer, at Fynbo Foods lige nu godt kan vente en måned eller to på at få plads på et fragtskib.

Han forventer, at situationen tidligst er tilbage ved det normale engang i juni.

Mere marmelade til Finland og Sverige

Fynbo Foods eksporterer omkring 60 procent af sin produktion, og der er hidtil kommet mindst lige så mange ordrer ind fra udlandet som før coronakrisen.

- At ordrer er blevet forsinket, har heldigvis indtil videre ikke betydet, at vi har mistet kunder. Men hvis problemerne med fragt bliver ved i lang tid, vil nogle kunder på et tidspunkt nok blive trætte af at vente, forudser Richard Fynbo.

Han kan under alle omstændigheder glæde sig over, at eksportmarkeder som Finland og Sverige køber mere marmelade i en tid, hvor folk ikke spiser i firmakantinen, men går i supermarkedet for at købe ind til madderne derhjemme. Og at der ikke er problemer med at få produkterne frem til aftagerne i Europa