Fynsk oliemilliardær købte Nordjyllands dyreste bolig

Torben Østergaard Nielsen har voldsom interesse for luksusbiler. I tre årtier har han handlet med især Mercedes, Ferrari og Porsche. Cirka 200 af dem holder i en udstillingsbygning ved Middelfart på Fyn. Han ejer også et leasingfirma for luksusbiler, Selected Car Group, der ved seneste regnskabsår fik knap syv millioner kroner i overskud, Foto: Joachim Ladefoged/Scanpix