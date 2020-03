Fyringer på Sæby Fiskeindustri: 20 medarbejdere sendt hjem

20 medarbejdere på Sæby Fiskeindustri mødte onsdag morgen ind til en fyreseddel. Det fortæller TV 2 Nord.

Til TV-stationen siger direktør Claus Christensen:

-Det er en trist dag. Det er længe siden, vi har haft fyringer i så stor skala, så det er ikke sjovt.

Baggrunden for fyringerne er en misset ordre - ordren fra kunden har tidligere ligget hos Sæby Fiskeindustri, men gør det altså nu ikke længere.

Claus Christensen ønsker ikke at oplyse til TV 2 Nord, hvem kunden er, men han oplyser dog, at "eftersom vi sælger til detail, kan man godt regne ud, at det er en stor del af vores omsætning, og derfor er vi nødt til at tilpasse medarbejderstaben".

De 20 fyrede er sendt hjem, men resten af produktionen på Sæby Fiskeindustri kører dog videre.

Ved offentliggørelsen af virksomhedens seneste årsregnskab - i juni 2019 - blev det angivet, at der var 217 medarbejdere på Sæby Fiskeindustri.

NORDJYSKE har uden held forsøgt at få uddybende kommentarer fra Claus Christensen.