Corona-frygt: Jomfru Ane Gade lukkes ned

AALBORG:Alle værtshuse, barer og diskoteker er med øjeblikkelig virkning lukket i Nordjyllands største festgade, Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Baggrunden for beslutningen er statsminister Mette Frederiksens (S) opfordring til at lukke ned for Danmark.

Der er i alt 34 beværtninger i Jomfru Ane Gade. Samtlige ejere blev onsdag aften enige om, at de ville lukke ned de næste uger til og med 30. marts.

Selskabet Rekom Group ejer 10 af Gadens beværtninger. Her handlede de hurtigt, da de hørte statsministeren.

- Nogle valgte at holde åbent resten af aftenen. Men vi lukkede det tidligere. Vi kaldte alle på arbejde og smed gæsterne ud. Klokken 21 havde vi lukket alle vores barer i Aalborg, siger Kristoffer Hjort Storm, PR og marketingchef, Rekom Group.

Rekom Groups restauranter Aalborg Cafe Guldhornene, Jomfru Anes Gård 5, Aalborg Heidi's Bier Bar, Jomfru Anes Gård 5, Aalborg Sprutten, Jomfru Ane Gade 5, Aalborg Andy's, Jomfru Ane Gade 5, Aalborg L.A Bar, Jomfru Ane Gade 7, Aalborg Tyren, Jomfru Ane Gade 7, Aalborg Mexi Bar & Bodega, Jomfru Ane Gade 11, Aalborg Giraffen, Jomfru Ane Gade 12, Aalborg The Drunken Flamingo, Jomfru Ane Gade 14, 9000 Aalborg Den Nordjyske Ambassade, Jomfru Ane Gade 15, Aalborg Frederikshavn Buddy Holly, Søndergade 9, Frederikshavn Thisted Heidi's Bier Bar, Østerbakken 11, Thisted Dampmøllen, Østerbakken 11, Thisted VIS MERE

Lukningen kommer til at koste millioner for Rekom Group. Hvor meget ønsker marketingschefen ikke at komme nærmere ind på. Højsæson for Gaden er vinter og efterår. Men økonomien er ikke det vigtigste i denne sammenhæng, mener marketingchefen:

- Det er rigtigt, rigtigt bittert at tabe de penge, men vi har en enorm forpligtelse overfor samfundet i så stor en virksomhed som vores. Vi vil ikke bringe personale eller gæster i farezonen. Mange har svage familiemedlemmer eller en bedstefar, de kunne risikere at smitte, siger Kristoffer Hjort Storm.

Rekom Group har 2000 ansatte og 90 barer i hele Danmark. De er alle lukkede de næste par uger.

I Gaden bliver 150-200 af firmaets ansatte berørt af lukningerne. Langt de fleste er løst ansatte. Kun 15 er faste. De fastansatte, der kan arbejde hjemmefra, vil gøre det i den kommende periode.

Hvordan situationen ellers skal håndteres fremadrettet har Rekom Group endnu ikke taget stilling til.

- Måske kan noget af vores personale bruge tiden fornuftigt i baren, men ingen skal arbejde tæt sammen. Vi tager situationen særdeles alvorligt, siger Kristoffer Hjort Storm.