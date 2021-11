Galoperende elpriser kalder på et svar - og en erkendelse

Der venter danskerne en voldsomt dyr vinter med energipriser, der brager op. Det lyder måske ikke umiddelbart som en sag, der burde lande på politikernes bord, men situationen er så ekstrem, at den bør.

Allerede nu kan energikoncernen Norlys, som blandt andet er stærkt repræsenteret i Nordjylland, se, at en del elkunder stirrer ind i betalingsproblemer.

For mange har det her nået et niveau, hvor vi bare må sige, at det ikke længere er sjovt, siger direktør Niels Duedahl til Finans.

At elprisen på bare et år er næsten tredoblet, skyldes et uheldigt sammenfald af eksplosivt stigende gaspriser, et halvsløvt vindår og mindre vand end normalt i de nordiske vandmagasiner.

Den perfekte storm på energimarkederne, kalder analytikere det. Og det er virksomheder og os som forbrugere, der betaler prisen.

Energiudgifterne for en gennemsnitlig husstand forventes hen over vinteren at stige med op mod 1.000 kroner om måneden. For nogle endda mere. Det er voldsomt.

Læg dertil prisstigninger på fødevarer og en hel masse andet, og du har en situation, som kan blive ganske alvorlig for ikke mindst familier med lave indtægter.

Skal de slukke eller skrue ned for varmen og fryse vinteren over?

Regeringen må på banen med en hjælpende hånd til trængte virksomheder og forbrugere. Selvom elprisen afhænger af alt fra mængden af nedbør i Sverige til blæsten i Sydeuropa, er der nemlig konkrete håndtag at dreje på.

For eksempel kunne man skrue ned for momsen på el, som lige nu sender hundredvis af millioner kroner ekstra ned i statskassen. Der er vel ingen grund til, at staten høster store summer på dyr el?

En anden mulighed var at sænke energiafgifterne (Danmark har Europas højeste elafgift på almindeligt elforbrug). Eller at sende en grøn check direkte til forbrugerne, indtil at priserne normaliserer sig.

At energipriser skyder i vejret, er blandt den slags, der kan føre til social uro og udbredt modstand mod den grønne omstilling. Men selvom situationen lige nu og her kalder på politisk handling, kalder den også på en erkendelse bredt i befolkningen.

Nemlig den erkendelse, at omstillingen mod mere grøn energi ikke er gratis. Den koster – også permanent. Derfor må og skal vi vænne os til større prisudsving, når elregningen dumper ind ad brevsprækken eller i vores e-Boks.

Med andre ord skal du vænne dig til, at energipriser – herunder elprisen – er noget, du skal forholde dig aktivt til.