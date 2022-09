Gammelt Aalborg-bageri er konkurs

Mølleproducent i medvind: Kunder i kø for at købe små vindmøller Efter tre års stilstand med nul efterspørgsel på husstandsvindmøller gløder telefonerne hos Grønkjærs Maskinværksted i Hurup. Her fremstilles Thy Møllen, og lige nu får energikrisen kunderne til at stå i kø for at få en vindmølle