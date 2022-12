Gaskunder kan fremover slippe for misvisende acontoregninger

Fra mandag får landets gaskunder mulighed for at aflæse deres forbrug én gang hver tredje måned i stedet for én gang om året.

Det betyder, at gaskundernes acontoregninger i højere grad end tidligere vil afspejle deres reelle forbrug af gas i hjemmet.

Det fortæller den statslige gasdistributør Evida i en pressemeddelelse.

Hidtil er forbruget af gas blevet aflæst én gang om året for hver husstand. Når gasselskaberne har sendt acontoregninger afsted til kunderne, har regningerne været baseret på det foregående års forbrug.

Tidligere har TV 2 berettet om gaskunder, der var frustrerede over, at det ikke blev afspejlet i den seneste gasregning, at de i år har sparet på deres forbrug af naturgas på grund af de høje gaspriser.

Ved at indføre hyppigere aflæsninger af forbruget bliver der bedre sammenhæng mellem regningerne og det reelle forbrug. Det forklarer Evidas kundechef, Morten Braae Nielsen.

- Vi vil gerne imødekomme kundernes ønske om en bedre sammenhæng mellem deres acontoregninger og den gas, de reelt bruger.

- Derfor tilbyder vi nu, at de gaskunder, som ønsker det, kan lave en ekstraordinær aflæsning af gasforbruget i december.

- Den aflæsning laver vi så en ekstraordinær opgørelse ud fra og justerer samtidig det forventede årsforbrug, så de kommende regninger også afspejler det reelle forbrug bedre, siger han i meddelelsen.

Det er Evida, der gør det muligt at aflæse gasforbruget hvert kvartal. Men det er op til de enkelte gasselskaber, om de vil udnytte de ekstra målinger.

- Det vil have stor betydning for kundernes samlede gasregning, om gasleverandørerne vælger at afregne i forhold til den ekstraordinære aflæsning, skriver Evida i pressemeddelelsen.

I første omgang er det frivilligt, om man som gaskunde vil gøre brug af de ekstra målinger. Men i løbet af 2023 forventer Evida, at det bliver obligatorisk at aflæse gasforbruget hver tredje måned.

/ritzau/