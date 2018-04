Genåbning af nordjysk lufthavn skal undersøges

TVED: Flere fiskeforædlingsindustrier på Hanstholm Havn er lune på en ide om at genåbne Thisted Lufthavn med henblik på fragt.

Flemming Holler fra Chrisfish ser perspektiver i indflyvning af fersk fisk fra Norge, Island og Grønland - fisk med en høj værdi på markedet som eksempelvis blanke rødfisk og laks.

Han kunne også forestille sig eksport af frisk fisk til arabiske lande eller til rige kunder i lande som Rusland eller Schweiz.

- Jeg kan huske i gamle dage, at Hanstholm Fisk og Skaldyr fløj varer fra Thisted Lufthavn til København, siger han.

Skeptisk i forhold til omkostninger

Foreløbigt er det ikke noget, som "folk arbejder i". Anderledes vil det være, hvis muligheden for fragt af frisk fisk over store afstande på få timer opstod.

- Vi har en formodning om, at der findes højtbetalende markeder derude, og det ville ikke være helt tosset at få mulighed for at afprøve det, siger Flemming Holler.

Rasmus Grønlund fra Mondo Mar vil ikke skyde ideen om eksport af fisk via luftfart fra Thy ned, men han er skeptisk i forhold til, om fragtomkostningerne vil være for store.

Og han vurderer, at der er en væsentlig barriere i forhold til veterinærmyndighederne og den sagsgang, der plejer at være.

Veterinærkontrollen ligger nemlig i Aalborg.

- Vi har en kæmpe udfordring, hvis ikke vi får løst de underliggende problemer først, siger han.

- Vi ser gerne en mere funktionel bane. Det ville betyde, at vi kan tiltrække flere eksterne kunder, siger Kasper Andersen, Sun Air.

Genåbne til fragt

Mondo Mar bruger luftfragt i dag, men det sker via europæiske lufthavne, når der importeres fisk fra Afrika, der sælges videre til Dubai og Østen.

Carsten Beith fra Fonfisk, der er i bestyrelsen for Hanstholm Fiskeeksportørforening, støtter op om initiativet, der skal undersøge muligheden for at genåbne Thisted Lufthavn til fragt.

- Når der er så stort et fokus på Hanstholm Havn bør vi som den største erhvervsklynge tilkendegive vores støtte.

Konkret tror han ikke, at en fragtrute fra Tved vil have betydning for Fonfisk.

Vil tiltrække eksterne kunder

Kasper Andersen er base/line manager i Sun Air Technic - et flyværksted i Tved med 24 ansatte.

Flyene kan godt lette og lande i Tved - men kun i godt og klart dagslys.

- En opgradering af lufthavnen ville betyde, at banen blev mere funktionel og på den baggrund vil vi kunne tiltrække flere eksterne kunder, siger Kasper Andersen.

I dag fragtes den forædlede, ferske konsumfisk på køl på lastbiler fra Hanstholm til Sydeuropa - en tur på mange timer. Arkivfoto