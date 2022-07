Genbrugsmøller er vejen frem: Lokal vindmølleservicevirksomhed udvider til Europa

SUNDBY THY: En gammel sofa, en brugt frakke og en halvslidt cykel er klassiske eksempler på genbrugsvarer. Hos PB Windtechnic er det de store vindmøller, der bliver genbrugt og sat i stand, og det er Peter Bang og hans medarbejdere ret gode til. Så gode, at den lokale vindmølleservicevirksomhed nu kan udvide til Skotland.

For Peter Bang, der er indehaver af PB Windtechnic, har det stor betydning, at man kan lave den her udvidelse. En udvidelse, der også giver blod på tanden til yderligere ekspansion af firmaet fra Sundby Thy, der startede som et en-mandsfirma i 2018, men nu beskæftiger syv ansatte.

- Det betyder rigtig meget for firmaet, at vi kan gøre det her nu, og jeg drømmer da også allerede om at vi kan lave hybridparker (vindmøller og solceller, red.) i Portugal og lande i den østlige del af Europa, siger han.

Den nye udvidelse til Skotland vil koncentrere sig om at forbedre og senere servicere såkaldte 2 megawatt vindmøller, der udgør den primære del af vindmøllerne i eksempelvis England og Skotland, og som har stået der i cirka 20 år. En foreløbig levetid, som Peter og det nye selskab i Skotland, der er oprettet sammen med en tidligere kollega, satser på at kunne fordoble.

En grøn dagsorden

For indehaver Peter Bang har PB Windtechnics udvikling gennem de seneste fire år været helt vild, og med oprettelsen af selskabet i Skotland samt aftaler i Polen og store kontrakter i Danmark, er der i sandhed kommet gang i firmaet fra "lille" Thy.

Firmaet har, selvom det startede som en servicevirksomhed, udviklet sig til at have et stort fokus på genbrug af ældre møller, der ifølge Peter endnu ikke har udtjent deres værnepligt. En tanke, der giver mening både økonomisk og miljømæssigt.

- Vi har specialiseret os i at genanvende gamle, lidt mindre møller, der stadig kan have 15-20 år i sig endnu, når først vi har gjort dem i stand. Med de høje priser på komponenter, giver det mening rent økonomisk i øjeblikket, og med det store fokus vi har på at mindske CO2-udledningen, så giver det også mening i forhold til bæredygtighed og miljøet, siger Peter Bang, der for nyligt også har givet sig i kast med at uddanne en elektriker, der skal specialisere sig i vedvarende energi.

Det nye selskab i Skotland hedder 1st WIND A/S og er et delt ejerskab mellem Peter Bang og en forretningspartner i Skotland.