Generalprøve på ny McDonalds: Familie og venner var testkaniner

NYKØBING:Forventningens glæde bobler om kap med frituregryderne på McDonald's nye restaurant i Nykøbing.

Julen kommer nemlig tidligt til Limfjordsøen i år, når McDonald's restaurant nummer 99 på onsdag 14. december kan slå dørene op for offentligheden.

En stor dag, hvor der forventes lige så stor travlhed i det nyopførte, toptunede fastfoodtempel. Derfor var mandagen afsat til en testkørsel af alle restaurantens systemer, så eventuelle børnesygdomme kunne tages i opløbet.

I rollen som testkaniner var familie og venner af restaurantens personale, som var særligt indbudt til at være de første gæster på den nye McDonalds.

- Det er en dag, som vi har set virkelig meget frem til, fordi det giver os mulighed for at vise vores familier, hvad vi har brugt så meget tid på at blive lært op til, fortæller Sofie Lyhne.

Hun er en af de 40 nye medarbejdere og ledere, der nu kan sætte navneskiltet med det gule M på trøjen. Men faktisk har hun også snydt lidt, afslører hun, for som alle de andre nyankomne til McDonald's i Nykøbing har hun været i oplæring hos søsterrestauranten i Thisted.

- Jeg er mega spændt på åbningen på onsdag. Selvfølgelig er jeg også lidt nervøs, men det er en virkelig flot restaurant, og jeg glæder mig til at byde gæsterne velkommen, fortæller Sofie Lyhne, der holder sabbatår efter gymnasiet.

Som mange af sine kolleger havde hun mandag taget hele familien med til generalprøven, og der blev hurtigt travl aktivitet ved bestillingsskærmene - og ikke mindst i køkkenet.

- Jeg synes, det er stort, at en lille ø som Mors får alle de muligheder, både for uddannelse og karriere, der kommer med en McDonald's. Og så har jeg aldrig oplevet så stærkt et sammenhold på en arbejdsplads, som der er hos McDonald's, fortæller Sofie Lyhne.

I front for de mange nye medlemmer af McDonald's-familien står afdelingsleder Søren Blaabjerg, der kommer fra Thisted-restauranten, samt restaurantchef Sidsel Larsen, der kommer fra restauranten i Frederikshavn.

Det er meningen, at medarbejderne i Nykøbing med tiden skal få så megen erfaring under bæltet, at de selv kan stille med en restaurantchef og en afdelingsleder, men indtil da er Søren Blaabjerg og Sidsel Larsen på plads til at hjælpe Mors-kollegerne bedst muligt fra start.

- Det er virkelig fedt at være med til at starte en helt ny restaurant op. Det kan slet ikke beskrives. Det har været utroligt lærerigt, og jeg har oplevet, at der er virkelig stor efterspørgsel efter en McDonald's på Mors. Jeg har i hvert fald flere kammerater, der virkelig ser frem til åbningen, fortæller Søren Blaabjerg, der har arbejdet i McDonald's i fire år.

- Der er ved at være godt med sommerfugle i maven, siger Sidsel Larsen og fortsætter:

- Vi har glædet os længe, har brugt tid på oplæring og forberedelser, og nu skal det hele endelig bære frugt. Men selv med al den tid, vi allerede har lagt i det, så er det virkelig dét værd med alt det, vi får med herfra af erfaring og viden.

Det er onsdag 14. december kl. 10, hvor borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) klipper snoren over og officielt markerer åbningen af den første McDonald's på Mors.

