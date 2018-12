Gennembrud: 80 millioner skiver nordjysk pepperoni på vej til Kina

SVENSTRUP: Tulip Food Companys har på ganske kort tid fået gang i leverancerne af pepperoni til Kina, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse. To uger i træk er der således sendt 1.333 kartoner nordjysk produceret pepperoni – svarende til 7.998 kilo – afsted til Yum! Brands og de kinesiske Pizza Hut-restauranter.

- Vi sendte den første last afsted fra fabrikken i Svenstrup i sidste uge, og igen i går sendte vi samme mængde afsted. I næste uge laster vi igen to 40 fods kølecontainere med hver knap 8 tons, som skal sejles til Kina med ankomst 8. januar. Det er da lidt sejt, at vi i slutningen af april i år sendte prøver afsted på produktet – og nu sender denne størrelse ordrer afsted med flere i vente, siger Customer Service Assistant, Kenneth Nielsen.

Også hos Senior Export Manager, Niels W. Thomsen, er der tilfredshed med de kinesiske tegn i ordrebogen.

- Vi regner med at se de første Pizza Hut-pizzaer med Tulip-pepperoni i de kinesiske restauranter fra primo januar 2019, og vi sender yderligere syv containere á hver 8 tons til afskibning inden nytår. Det er en god start på den del af eksporten, mener Niels W. Thomsen.

Tulip er den eneste leverandør, der eksporterer kødprodukter til hele Yum! Brands’ forretninger i Kina, fordi der ikke er andre udenlandske virksomheder, der har opnået godkendelse. Virksomhedens tilgang til fødevaresikkerhed sikrede i februar Tulip godkendelse af eksport af varmebehandlede grisekødsprodukter til Kina.

Adgangen til det kinesiske marked passer perfekt ind i Tulip og Danish Crown-koncernens strategi, der ud over et fokus på hjemmemarkederne i Nordeuropa indeholder vækstplaner for Asien med egen fabrik i Kina og globale satsninger på blandt andet konserves og pepperoni. Der findes mere end 2.000 Pizza Hut-restauranter i Kina. De hører under det verdensomspændende Yum! Brands, der blandt andet også råder over 5.000 Kentucky Fried Chicken-restauranter i Kina. Det er derfor ambitionen at udbrede eksporten til andre dele af Yum! Brands’ kinesiske aktiviteter.

- Vi har i første omgang fået lovning på at levere omkring halvdelen af pepperoni-forretningen, hvilket svarer til ca. 250 tons om året – men vi arbejder selvfølgelig hårdt på at snuppe hele forretningen. Derudover fortsætter vi udviklingen af toppings og andre produkter, der vil kunne interessere Yum! Brands’ forskellige kæder, slutter Niels W. Thomsen.

250 tons pepperoni svarer til omkring 80 millioner skiver pepperoni og dermed topping til ca. 3,2 millioner pizzaer.