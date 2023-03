Her er lønnen to millioner i gennemsnit

AALBORG:Handel med el har nu vist sig at være så favorabelt for energi-handelsselskaberne, at man i den kommende tid vil se regnskaber, der overgår de selvsamme selskabers fantasier.

I hvert fald i energi-handelsselskabet Norlys Energy Trading.

Det er kommet frem i et interview i Finans.

Nu melder selskabet sig nemlig til rækken af energi-handelsselskaber, der har udbetalt bonusser til ledende medarbejdere - uden loft.

Norlys Energy Trading blev etableret i sommeren 2020 af Hobro-selskabet Eurowind Energi og Norlys. Eurowind Energi ejes nemlig af Norlys sammen med brødrene Jens og Søren Rasmussen.

I et interview med Finans forklarer topchef i Norlys, Niels Duedahl, om datterselskabet Norlys Energy Trading aftaler med enkelte nøglepersoners bonusser uden loft.

Greb hurtigt ind

Ledelsen greb nemlig ind, da den blev bekendt med det i september - og lagde et loft på, hvor mange penge de enkelte medarbejdere kunne tjene på at handle med el.

Der har aldrig været tale om bonusser på 250 millioner kroner, som Finans har afsløret, at der har været i et andet andelsejet energiselskab, Energi Danmark.

Hvor mange penge, der så er tale om, vil Norlys ikke frem med.

Men når årsregnskabet for Norlys Energy Trading foreligger, vil fremgå, at den gennemsnitlige løn for de 168 medarbejdere - på tværs af alle faggrupper i Norlys Energy Trading - vil ligge på lige over to millioner kroner.

Det oplyser selskabets chef for stakeholder relations i Norlys, Ulf Lund, til Finans.

Ligesom Norlys selv sagde stop - går brancheforeningen Green Power Denmark nu også ud med anbefalinger om at få bonusordninger uden loft stoppet.

Branchen siger stop

Onsdag redegjorde administrerende direktør Kristian Jensen for de nye anbefalinger over for klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard sammen med repræsentanter for Andel og netop også Norlys.

Det handler om god selskabsledelse, er budskabet fra administrerende direktør Kristian Jensen, der sammen med EjerForbrugerforum nu tager initiativ til at præcisere branchens anbefalinger til god selskabsledelse.

- Uhensigtsmæssigt store bonusser skal være fortid i energibranchen, fastslår Kristian Jensen.

Det handler blandt andet om at sikre, at bonusaftaler altid er udstyret med grænser eller ’caps’, sådan som det allerede sker i dag i langt de fleste tilfælde.

- Anbefalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsselskaber kan godt tåle at blive præciseret med hensyn til bonusaftaler og disses begrænsning, siger han.