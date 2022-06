Gerts nye firma buldrer frem: Men én ting ofrer han ikke for succes

AARS:10 dage. Så havde Gert nået omsætningen for hele sidste år. Og det var ellers det bedste år hidtil.

Gert Bøgeskov Kristensen ryster på hovedet. Selv om han er vant til, at hans firma trives, så er de væksttal, han jonglerer med i øjeblikket, næsten for meget.

- Jeg har altid haft overskud, siden jeg startede. Men i år bliver det nok en seks- eller ottedobling af overskuddet fra 2021. Og næste år igen bliver overskuddet fra 2022 nok fordoblet, siger den travle iværksætter, der er eneejer og i øvrigt kun har egne penge i virksomheden.

I år regner han med en to-tre millioner kroner i overskud. Så de investorer, der nu har budt ind, har fået et pænt "nej tak" som svar.

Invasion gav boom

Produktet er elementer til fjernvarme, især rør, med og uden isolering. Og så kan mange regne ud, at 24. februar ikke kun blev en skelsættende dato i Ukraine, men også i Skanego.

Da Rusland invaderede landet, kom der stort fokus på russisk gas og olie. Pludselig ville næsten alle have fjernvarme.

- Markedet rørte på sig efter et par dage. Men da Mette Frederiksen annoncerede, at Danmark skulle være uafhængig af olie og gas fra Rusland, gik det stærkt næsten med det samme, husker Gert Bøgeskov Kristensen, som stadig ikke helt har fået pusten igen ovenpå månederne med eksplosiv vækst.

- Vi er imod invasionen. Men i branchen er vi nok ikke dem, som har råbt højest imod Putin, siger direktøren med underspillet lune.

Krigen i Ukraine kaster lange, ubehagelige skygger. Men den har også sat fut i omstillingen fra gas til fjernvarme. Også i lokalet på Løgstørvej i Aars. Foto: Martin Damgård

Lokalt samarbejde

Produkterne, som Skanego sælger, får han så vidt muligt lavet med hjælp fra andre lokale virksomheder i det vesthimmerlandske. Men okay, nogle rør bliver nødt til at blive lavet i Polen.

Rør og ledninger til vand og biomasse leverer han også flere og flere af. Alt sammen fordi den tidligere produktionschef i 2019 så en åbning i markedet for rør til fjernvarme, som ikke mange så.

En vis mangel på råmaterialer er begyndt at mærkes som i mange andre firmaer. Det er dog ikke så slemt, endnu i hvert fald. Dels fordi man skal have mindre partier end markedets helt store spillere, Logstor i Løgstør og Isoplus i Middelfart. Dels fordi det faktisk lykkes at få lavet en stor del af produkterne lokalt.

- Jeg synes, vi har en forpligtelse til at bruge andre lokale virksomheder, hvor vi kan. Vores produkter er ikke altid de billigste. Til gengæld lover vi tårnhøj service, forklarer Gert Bøgeskov Kristensen, der er uddannet maskinarbejder.

Firma skulle give ro

Servicen er blandt andet en garanti for, at man kan levere til et givet sted i Danmark indenfor 24 timer.

Minus Bornholm. Her må man vente op til 48 timer.

Egentlig var det ikke meningen, at han skulle have et firma, der skulle vækste i den grad, han kan se på Skanegos bundlinjer. Egentlig skulle det give ham lidt mere fred og ro:

- Jeg har haft flere chefstillinger, og været sendt en del rundt i verden. Nu havde jeg jo fået børn, og lige så gerne, som jeg vil være virksomhedsejer, vil jeg også være far. Og det kræver tid, forklarer iværksætteren.

Det suser rundt med bestillinger og rør-elementer, flere af dem udviklet med det lokale Aars Fjernvarme. Her et såkaldt "bukse-rør". Foto: Martin Damgård

For pigernes skyld

Den direkte anledning blev, at Salling Plast, hvor han var teknisk chef, fik ny ejer. Den nye ejer ville køre tingene anderledes end Gert, og så sagde han op.

I september 2019 kunne han starte Skanego helt for egne penge. Han stod selv for alt arbejde med produktion, udvikling og salg. Dog hjulpet med regnskaberne af hustruen, der er en knag til tal.

Arbejdsdagene var måske stadig lange, men nu var der tid til de to piger derhjemme: Sofie, som i dag er ni år, og Andrea der er blevet fire år.

Slukker klokken 16

Tid til pigerne har han lovet sig selv og familien, at han skal blive ved med at have, uanset hvor meget Skanego finder på at vokse:

- Når klokken bliver 16, så slukker jeg telefonen og tænder den først klokken 20. I den tid er jeg far og ikke andet. Derefter kan jeg bruge noget tid på computeren og pakke varer, men altså først når jeg har været far, fortæller den 40-årige familiemand.

Det kan dog godt blive sent, inden han kommer i seng. Og længe sover han heller ikke. Faktisk er der nok ikke nogen lønmodtager, der vil kalde hans arbejdsuge kort.

Håndbold over cykling

- Narh, jeg håber da at komme ned på 60 timer om ugen engang, det har jeg aldrig prøvet før. Nu har vi jo dygtige folk i firmaet, så kan jeg bedre holde lidt mere fri, smiler iværksætteren.

Som ung var han cykelrytter på ret højt niveau, han kørte blandt andet med senere stjerner som Matti Breschel og Lars Bak. Det stoppede dog, da han opdagede Jomfru Ane Gade. Han har selv svejset en god cykel sammen, men den står næsten kun i skuret og støver til:

- Jeg har jo ikke megen tid. I stedet er jeg blevet håndboldtræner for mine piger. Det har jeg ganske vist aldrig selv spillet, men så er jeg sammen med dem, forklarer han.

Farvel i ferien

Når familien til juli hopper i et mobilehome og kører til Italien, skal man heller ikke regne med at få kontakt til ham. Telefonen bliver slukket, og så er han fuldtids-far i tre uger.

- Det bliver ikke helt let. Sidste år lå vi som fastliggere i Hvalpsund, og der kunne jeg jo lige køre på arbejde en del af dagene og lave lidt. Men nu slukker jeg, det gør jeg. Jeg ved jo også godt, at det er bedst for mig selv i længden. Ellers får jeg ikke ladet batterierne helt op, smiler han.

Der er ved at blive trangt i Skanegos lille hovedkontor. Mand nummer fem startede 1. juni, og man er på udkig efter større muligheder i nærheden. Foto: Martin Damgård

Ikon som mentor

Skanego bor i den lille erhvervspark på Løgstørvej 14, der ejes af det lokale erhvervs-ikon Preben Stæhr. Han var mentor for Gert Bøgh Kristensen de første år, en ordning han kom på gennem Erhverv Væksthimmerland:

- Preben har været rigtig god. Især når jeg er kommet med mange tanker og idéer, til at få mig målrettet på det væsentligste. Det har jeg været rigtig glad for. Jeg synes alle, der starter virksomhed, bør have en mentor, siger den forholdsvist nybagte direktør.

Vokseværk

Adressen deler Skanego med andre mindre firmaer og turistsamarbejdet Destination Himmerland. Men helt lille er Skanego ikke mere. Faktisk er det på vej til at vokse ud af sine lokaler her. Og så har firmaet endda lager to andre steder i området.

- Indtil sidste sommer var jeg ene mand i Skanego. Men nu er vi fem. Faktisk er den sidste startet i går. Og jeg tror, der kommer flere, fortæller han.

De fem mand - med ham selv som den femte - sidder i et aflangt lokale. Og selv om der nok går nogle måneder inden næste ansættelse, er Gert allerede begyndt at lede efter et nyt sted at sætte skrivebordene op. For der kan ikke med rimelighed findes lokaler, til de op mod ti mand, han vurderer kan blive aktuelle. Hverken i Aars, Farsø eller Aalestrup.

Og Skanego skal blive ved med at være lokal:

- Nu har jeg boet i Aars i 18 år. Det er her, jeg har mit netværk og her, jeg synes, jeg hører til. Vi finer nok på noget, siger Gert Bøgeskov Kristensen optimistisk.

Og venter at Skanego om et års tid er Danmarks klart tredjestørste firma på sit felt.