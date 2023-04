Bitter strid kostede dyrt: Nu kaster de sig ud i historisk priskrig

NORDJYLLAND:Der er godt nyt for danske svineproducenter, der i længere tid har våndet sig på grund af for dårligt bytteforhold.

Noteringen på dansk svinekød er i en opadgående kurve.

Danmarks næststørste slagterikoncern, Tican, har skudt en regulær priskrig i gang mod sin "storebror" Danish Crown. Tican har i uge 14 lagt sig 20 øre over konkurrentens notering. Det gjorde Tican også to uger tidligere.

Det er historisk.

- Det er ikke noget, der sker ret tit. I mine 20 år i gamet, er det måske sket en enkelt gang for 15 år siden. Derfor er det en stor ting, udtaler Søren Overgaard, bestyrelsesformand for andelsselskabet Dangris, som er Ticans største leverandører, til landbrugsmediet Agriwatch.

Priskrigen mellem Danmarks to største slagterier vil uden tvivl presse noteringen på grisekød op.

Stigende efterspørgsel

Tican har meldt ud, at årsagen til den høje notering skyldes, at efterspørgslen på dansk svinekød er stigende på eksportmarkederne.

- Vi ser anderledes på markedet lige nu. Når vi så er i en situation med ikke konkurrencedygtige priser og kan se en merindtjening, så giver vi også mere på noteringen, har Steen Sønnichsen, adm. direktør, Tican udtalt til LandbrugsAvisen



I sin markedsberetning skriver Tican, at forårets komme med stigende temperaturer vil kunne øge efterspørgslen og medføre stigende priser.

Danske priser er lave

Danske svineproducenter er i høj grad afhængig af eksportmarkederne. Langt det meste af dansk svinekød eksporteres.

Priserne på det danske marked halter langt efter EU. I årets første uger er prisforskellen på afregningen i Danmark og vigtige eksportmarkeder øget. Det gælder for Tyskland, Frankrig, Spanien og Storbritannien.

De dårlige afregningspriser har fået produktionen af danske slagtesvin til at falde. Det fald begyndte allerede i 2022. Faldet skyldes, at mange landmænd har eksporteret flere smågrise for at opnå højere priser. Andre har tømt staldene for dyr.

Færre slagtninger

Slagterierne har derfor manglet slagtesvin de seneste måneder.

Ifølge Finans.dk er Tican hårdest ramt af manglen på slagtesvin. Her har de slagtet 20 procent færre dyr i årets to første måneder. Hos Danish Crown har faldet været på 12,5 procent.

Dette store fald er muligvis en medvirkende årsag til, at Tican nu ligger over Danish Crown i sine afregningspriser.

- Vi oplever god efterspørgsel og får mere for vores varer. Det vælger vi at give videre til vores leverandører. Det er både fair og nødvendigt set i lyset af, hvor langt den danske notering er bagefter niveauet i udlandet, udtaler Steen Sønnichsen, adm. direktør Tican til Finans.dk.

Strid kan have presset Tican

En langvarig strid mellem Dangris og Tican omkring afregningspriser kan også være medvirkende årsag til, at Tican nu ligger over Danish Crown i noteringen.

Striden opstod i november 2021, hvor Tican pludselig meldte ud, at man ikke ville følge Danish Crowns afregningspriser. Men i marts 2023 afgjorde voldgiftsretten, at det skulle de. Tican har nu tilbagebetalt op mod 100 millioner kroner til sine leverandører. Men mange har skiftet slagteri i vrede og skuffelse over Tican.

Jeppe Bloch Nielsen, formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter. PR-foto

- En af de direkte afledte effekter af sagen er, at Tican mangler grise i dag. De har mistet mange leverandører – undertegnede inklusive - på den her sag, og derfor skal de ud at købe dyrt ind nu. De kommer til at betale mange penge for at få nye grise ind, siger Jeppe Bloch, formand for foreningen Danske Svineproducenter til Agriwatch.

Mindre eksport

Markedsanalytiker Karsten Flemin forventer, at forskellen på afregningen på det danske marked og det europæiske vil mindskes i løbet af året. De japanske lagre tømmes hurtigt for kød. Der er også muligheder på det britiske marked. Kina er mere usikkert. Her er priserne faldet betydeligt og der er stigende bestande af søer.

- Tredjelande uden for EU har tidligere stået for halvdelen af danske slagteriers eksport, men står nu for en tredjedel af eksporten. Som følge heraf er der stigende mængder kød, der skal omdirigeres til den europæiske forædlingsindustri, udtaler Landbrug & Fødevarers markedsanalytiker Karsten Flemin til Landbrug & Fødevarer.

Priser stiger yderligere

Forventningen er derfor højere europæiske priser på svinekød sammenholdt med øvrige markeder.

Den aktuelle notering på grisekød (uge 14) er 13 kroner per kilo hos Danish Crown og 13,20 kroner hos Tican.

Karsten Flemin forventer, at priserne vil stige yderligere den kommende tid og vil ramme 16 kroner per kilo grisekød i starten af sommeren.