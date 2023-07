Gigantisk krydstogtskib på besøg - tusindvis af turister landede i Skagen

SKAGEN:Der var til det sidste tvivl om, hvorvidt det gigantiske krydstogtskib "Aidanova" kunne anløbe havnen i Skagen. Men trods en frisk vind tirsdag morgen så lykkedes det alligevel at manøvrere fartøjet ind til krydstogtkajen.

Umiddelbart inden gæsterne gik i land, så væltede regnen ned fra oven. Men selv om Skagen på den måde ikke præsenterede sig fra sin mest sommerlige side, så var der alligevel masser af gæster, der dristede sig til at gå i land.

Sommervejret var ikke fantastisk, da de mange gæster gik i land. Foto: Henrik Bo

Skagens-malerne lokkede

"Aidanova" lagde til kaj omkring klokken 9 - og skulle efter planen afsejle igen klokken 21. Blandt de mange krydstogtgæster var en familie fra Göttingen, der havde tid til at fortælle lidt om deres planer for dagen.

- Vi skal se Skagens Museum med alle kunstværkerne, fortalte den tyske turist Anne, der var gået i land på Skagen Havn sammen med sine tre døtre Giulia, Cosima og Lilijana.

Den tyske mor, Anne, sammen med sine tre døtre. Deres plan var at se kunstværkerne på Skagens Museum. Foto: Henrik Bo

- Udover museet skal vi også se Skagen-husene med de fine hvide linjer på tagene, forklarede hun - inden hun smilede stort til sine tre piger:

- Og så skal vi også nå at shoppe lidt.

Gigantisk krydstogtskib besøger Skagen

Nordjyske fik også lejlighed til at tale med Lisa og Sven Müller, der medbragte deres lille datter, Trudi. Den unge familie kommer fra et område nær Chemnitz i det østlige Tyskland.

- Vi har planer om, at vi vil en tur rundt langs kysten ved Skagen, mens vi er her, sagde Sven Müller.

- Vi vil blandt andet gerne se fyrtårnene - og vi skal også se Grenen, supplerede Lisa Müller og tilføjede, at familien også vil nå at opleve noget af det centrale Skagen.

- Du får set meget forskelligt

Familien Müller har flere gange tidligere været på krydstogter, og de kan godt lide måden at rejse på.

- Du får god mad undervejs, og så får du også set meget forskelligt, forklarede Sven Müller.

Familien Müller er rigtigt glade for at tage på krydstogter. Maden er god, og de synes, at de får set mange forskellige ting. Ved Skagen havde de planlagt en tur rundt langs kysten. Foto: Henrik Bo

Tidligere har undersøgelser vist, at krydstogtturister bruger over 500 kroner på et endagsbesøg i Skagen. Men for familien Müller er det vanskeligt at vurdere, hvor mange penge de forventer at bruge på deres besøg.

- Det er svært at sige. Vi er nok ikke sådan nogle, der bruger så mange penge i souvenirbutikkerne. Som regel bruger vi flest penge på at spise der, hvor vi er på besøg, sagde Lisa Müller.

- Men i de tilfælde, hvor krydstogtskibene ligger ret tæt på byen, så går vi faktisk også ofte tilbage til skibet, når det er spisetid. For vi har jo allerede betalt for den mad, som vi kan få ombord, sagde Sven Müller.

"Aidanova" er det største krydstogtskib, der i løbet af året kommer på besøg i Skagen - og faktisk sker det hele 12 gange henover sæsonen. Hver gang kan skibet potentielt medbringe 6654 passagerer (og 1646 besætningsmedlemmer).

Ved tirsdagens besøg var der 5584 turister med - og af dem er i øvrigt hele 5345 fra Tyskland.