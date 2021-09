Glad smiley igen: Kristian og Kirsten fortryder disse fejl

HOBRO:Der var intet at komme efter, da Fødevarestyrelsen var på besøg 13. september. Alt blev kontrolleret uden bemærkninger.

Ved forrige kontrolbesøg for tre måneder siden blev der fundet muselort langs vægge og gulve på lageret. Der stod også en kasse med is i en fryser oven på foderkyllinger. Det udløste en bøde på 15.000 kroner.

Ifølge ægteparret Kristian og Kirsten Rasmussen, der driver Hobro Mini Zoo, var der intet på fødevarerne. Alligevel forlangte Fødevarestyrelsen 200 kilo is og slik destrueret fra lager og butik af frygt for kontaminering. Køkken og cafeteria var i øvrigt rent og pænt.

Dette har ægteparret lært

Ægteparret har lært af forløbet og især disse fejl:

- Vi har lært, at vi skal passe på, hvad vi gør og især det med isen i foderfryseren. Det var en klar fejl, men vi tænkte bare ikke lige over det. Isen var jo til privat brug, siger Kirsten Rasmussen.

De ærgrer sig også over, at der lå gammelt muselort på det tidligere, nu nedlagte lager, som de ikke fik fjernet.

Den fejl kostede dem destruktion af cirka 200 kilo slik, som ægteparret mener var unødvendigt. Omvendt forstår Kirsten Rasmussen godt, at det ikke kunne være anderledes. Sådan er reglerne jo.

- Det forstår jeg godt, at de gjorde. Det skal de jo. Men nu er vi mere opmærksomme på, hvad det er, de går op i, siger Kirsten Rasmussen.

Men det er ikke det værste ved hele forløbet. Det værste var den efterfølgende shit storm fra kunder, der har troet alt muligt om maden hos Hobro Mini Zoo:

- Det værste er, at folk bagefter har skrevet til os, at vi har muselort i maden. Det passer jo ikke. Der er intet fundet i køkkenet, hverken sidste gang, denne gang eller andre gange. Alt er rent og pænt i køkkenet. Jeg sørger for, at her altid er friske varer, vi har ingen trælse eller gamle varer her, understreger Kirsten Rasmussen.