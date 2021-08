Aalborg-firma jubler: Skal levere CO2-neutralt brændstof til Mærsk

AALBORG:Det er tre år siden den første kontakt blev etableret, men nu er det altså en realitet.

Den lille Aalborg-virksomhed Reintegrate har indgået aftale med verdens største rederi, A.P. Møller-Mærsk, om at levere CO2-neutralt brændstof til et af rederiets store skibe, der bliver verdens første CO2-neutrale containerskib.

Det skriver Søfart, der har fulgt sagen.

Dermed går en drøm i opfyldelse for de to stiftere af Reintegrate, Lars Udby, CEO, og Søren Knudsen Kær, CTO, der oprettede firmaet som et spin-out fra Aalborg Universitet.

Drøm går i opfyldelse

De to stiftere står dermed til at opfylde en drøm om at hjælpe med klimakrisen ved at fremstille e-metanol, som kan anvendes som brændstof til skibe, lastbiler og den kemiske industri.

- Vi er glade for, at de mange år, som vi har brugt på at udvikle denne løsning til en af klimakrisen vigtigste udfordringer, nu ser ud til at bære frugt, siger Lars Udby til Søfart.

De står også samtidig til at blive hovedrige på deres metode til at fremstille e-metanol.

Forudsætningen for at indgå en aftale med Mærsk har dog været, at der har været kapital bag virksomheden. Derfor var aftalen med Mærsk næppe blevet en realitet uden en ekstern investor.

Aftale med investor

Det har ifølge Lars Udby været afgørende, at Mærsk kunne indgå en aftale med en leverandør, der havde nok kapital til at kunne indfri løftet om at bygge en fabrik og levere varen.

Virksomheden er i færd med at få en ny majoritetsejer, nemlig den danske vindmølle- og solcelleparkvirksomhed European Energy.

Det har været helt essentielt at få European Energy ind som en kapitalstærk medejer og strategisk partner. Ellers havde Reintegrate ikke kunnet løfte opgaven.

- Det er meget kapitaltungt at skulle bygge e-metanolanlæg, der kan producere de mængder af e-metanol, som et containerskib skal bruge, og derfor har vi været enige med European Energy, at de kommer til at købe sig ind i en større andel af virksomheden og bliver majoritetsejere af Reintegrate, siger Lars Udby til Søfart.

- Vi er glade

Reintegrate og European Energy vil etablere en ny produktionsfacilitet i Danmark med en årlig kapacitet på 10.000 ton CO2-neutralt metanol, hvilket svarer til det årlige forbrug på det kommende CO2-neutrale skib. Mærsk vil indgå i et samarbejde omkring udviklingen af anlægget.

Lars Udby ønsker ikke at blive konkret om det beløb, European Energy køber Reintegrate for.

- Vi er selvfølgelig glade, og Søren og jeg glæder os til at fortsætte som lønmodtagere til den tid, siger Lars Udby til Søfart.

Reintegrate består i dag af syv medarbejdere, og Lars Udby oplyser at virksomheden er ved at hyre fem nye medarbejdere.