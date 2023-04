Glæde på højskole: - Det her er fremtiden

- Det ser rigtig, rigtig godt ud. Vores behov for at købe strøm er faldet drastisk, siden vi tændte for anlægget onsdag før påske.

Det siger forstanderen for Nordjyllands Idrætshøjskole, Eva Terp-Hansen, om højskolens nye solcelleanlæg, som der er store forventninger til. Højskolen bruger den strøm, som solcellerne producerer, i dagtimerne, og produceres der mere end der bruges, lagres overskudsstrømmen på store batterier.

- Det betyder, at vi kan bruge strømmen på batterierne når solen er gået ned. Og hvis batterierne ikke er helt fyldt, kan vi købe strømmen når den er billigst og bruge den senere, siger hun.

Forventningen er, at det nye anlæg skal producere godt 70 procent af højskolens behov.

- Og det ser ud til at det kommer til at holde stik, siger Eva Terp-Hansen.

Nu laver Nordjyllands Idrætshøjskole sin egen strøm Nordjyllands Idrætshøjskole har investeret 2,5 mio. kr. i et solcelleanlæg på 655 kvm.

Anlægget forventes at levere omkring 70 pct. af skolens årlige strømforbrug på 229.000 kWh.

Investeringen vil, afhængig af hvordan strømprisen udvikler sig, være betalt tilbage på 3-6 år.

På gode dage, hvor anlægget leverer mere strøm end skolen bruger, lagres overskudsstrømmen på store batterier, som skolen senere kan trække på ... og når batterierne er fyldt, vil strømmen blive solgt på elnettet.

Omvendt kan skolen købe strøm, når den er billigst og lagre den på batterierne til senere brug. Kilde: Nordjyllands Idrætshøjskole VIS MERE

Egentlig skulle anlægget have været taget i brug for flere måneder siden, men en vinter og et forår med sne, regn og blæst gjorde det umuligt for håndværkerne at montere de store solceller på højskolens tag.

- Men nu kører det og vi er i fuld gang med at få det indstillet, så det fungerer optimalt, siger hun.

Forventningen er, at investeringen vil være tjent ind i løbet af 3-6 år, afhængig af hvordan elprisen udvikler sig. Og med en forventet levetid på 40 år for solcellerne og 25 år for batterierne, bliver det en rigtig god forretning for højskolen.