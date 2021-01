Glædeligt nyt i en corona-tid: Nordjysk arena går i gang med stor million-udvidelse

Efter endt udbudsrunde, er det nu afgjort, at det bliver Svend Aage Christiansen fra Østervrå, som kommer til at forestå den kommende udbygning af foyer, køkken, toiletter, ny indgang, depot og barer i Arena Nord. Det oplyser arenaen i en pressemeddelelse.

På forpladsen bliver der også plads til en storskærm, der vil give mulighed for markedsføring af events, men også giver mulighed for at afholde events udendørs på forpladsen med direkte adgang til servicering i Arena Nords café.

Visualisering: Arkinord Arkitekter

Derudover udskiftes belysningen i arenaen, så det fremover bliver LED-belysning. Den nye belysning vil give en lyskapacitet på minimum 1400 LUX, der ofte er et krav til større sportsbegivenheder. Derudover vil det også betyde en årlig driftsbesparelse på strømforbruget.

I alt vil foyeren blive omtrent 300 kvadrameter større, end den er i dag. Der vil blive tilført 20 unisex-toiletter op langs brydecentret med direkte adgang fra foyer. Indgangspartiet flyttes længere mod idrætshallen, så adgang til garderobe bliver mere tilgængeligt. Der bliver ny niveaufri adgang til idrætshallen via nyt glasparti på den vestlige side af idrætshallen på cirka 50 kvadratmeter.

Køkkenfaciliteter udvides med en ny opvaskeafdeling, som får egen indgang. Frysefaciliteterne udvides og der etableres nyt køkkendepot på cirka 100 kvadratmeter over mod stadion. Dertil kommer to faste barer, en i foyeren og en på første sal.

På første sal etableres der desuden fastanretter-køkken. I caféområdet vil en del af caféen blive omgivet af et glasparti. Området vil kunne bruges på mange nye måder i forhold til arenaens mangeartede arrangementer.

Arena Nord forventer at byggeriet går i gang 1. marts i år. Udvidelsen tager sin begyndelse i foyeren og på forpladsen. Arenaen forventer, at denne del bliver færdig til kåringen af årets Guld Harald, der finder sted 12. juli i år.

En del af udvidelsen står færdig, når årets Guld Harald skal kåres 12. juli. Arkivfoto: Michael Koch

Hele om- og tilbygningen forventes færdig senest 1. september. Den samlede investering beløber sig til et sted mellem 10 og 11 millioner kroner og finansieres af Arena Nord selv.

Arenaens direktør, Per Malmberg, ser frem til udvidelsen.

- Det er en udvidelse, vi har arbejdet længe med, og som skal være med til at gøre oplevelsen som gæst i huset endnu bedre. Samtidig forventer vi at kunne spare en del ressourcer ved forskellige omstillinger, siger Per Malmberg.

- Jeg ser frem virkelig frem til at have to faste barer, som skal gøre det hele lidt bedre for vores publikum, og så er det spændende, hvordan vi i fremtiden kan aktivere den store forplads, synes Per Malmberg.

- Meget tyder jo på, at vi først fra efteråret kommer fuldt i gang med kulturoplevelser igen, så det bliver dejligt, vi kan få udvidelsen lavet i perioden med nedsat aktivitetsniveau end normalt, konstaterer Per Malmberg.

I øjeblikket er Arena Nord på grund af situationen omkring covid-19 lukket ned frem til 7. februar.

Du kan se idéoplægget HER