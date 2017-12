Global Wind Power kæmper for livet

THISTED: Global Wind Power-koncernen, der udvikler og sælger vindenergiprojekter, er midt i en overlevelseskamp.

Det fremgår af årsrapporten for 2016/2017, at selskabet mangler likviditet.

Derfor tager selskabets revisor forbehold over for, at driften kan fortsætte.

Global Wind Power-koncernens ledelse forsøger ifølge ledelsesrapporten at komme ud af likviditetsklemmen ved at sælge ud af selskabets aktiver, men om det vil lykkes, er usikkert.

Alligevel aflægger ledelsen årsregnskabet baseret på en forventning om fortsat drift (going concern).

Likviditeten fra frasalg er nødvendig, hvis koncernens pengeinstitut skal fortsætte med at stille en kredit, der i øvrigt udløbet med udgangen af juni næste år, til rådighed.

Global Wind Power-koncernen opnåede i det afsluttede regnskabsår et overskud efter skat på 4,1 millioner.

Egenkapitalen er bogført til 34 millioner kroner, men den opgørelse er baseret på, at koncernen fortsætter sin drift og ikke skal tvangssælge sine aktiver.

Samtidig er der usikkerhed om værdien af koncernens vindenergiprojekter.

Især er der usikkerhed forbundet med vindprojekter i Rumænien, hvor yderligere nedskrivninger af værdien lurer, fordi salget af projekterne er stødt ind i problemer.

Længere tids problemer

Problemer på det rumænske og forsinkelser på det franske marked fik allerede tidligere på året ledelsen til at beslutte en "yderligere tilpasning af forretningsmodellen", som altså nu foregår i et kapløb med den svindende likviditet.

Global Wind Power er ejet af Henrik Amby Jensen, som sammen med Michael Nymann Nilsson også er direktør. Bestyrelsesformand er den tidligere mangeårige Vestas-topchef Johannes Poulsen.

Koncernen har projektselskaber i flere europæiske lande, især Tyskland.

Der har i det seneste regnskabsår været i gennemsnit fire ansatte i koncernen.