God corona-timing: Nordjysk genoptræningsrobot gør entré i USA

AALBORG:Det Aalborg-baserede robotfirma Life Science Robotics har fået hul igennem til det amerikanske marked med deres genoptræningsrobot, Robert.

Her i april er eksporten således begyndt fra Aalborg til hospitaler i fem amerikanske stater via en lokal forhandler. Blot en lille måned efter, at robotten opnåede FDA-godkendelse i USA (FDA er den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed).

Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

Aalborg-virksomheden sælger robotter, der kan hjælpe patienter ramt af lammelser og andre, der har behov for at genoptræne musklerne i benene.

Timingen for robotten er god

På hospitalerne i USA er det – som alle andre steder - topprioritet at behandle indlagte smittet med COVID-19. Her gør Robert en forskel ved at automatisere træning og derved frigøre personaleressourcer til andre vigtige opgaver.

CEO i Life Science Robotics, Keld Thorsen, har store forventninger til afsætningen af Robert på det amerikanske marked, hvor beslutningsprocesserne er mere effektive end i Europas sundhedsvæsen.

- Det, at Robert også kan hjælpe terapeuter og patienter med at holde afstand og forebygge smittespredning, har kun øget interessen for den danske opfindelse under corona-pandemien. COVID-19 har således også fået Italien til at se på den nye teknologi, og Life Science Robotics er ved at starte et samarbejde med en veletableret italiensk forhandler og forventer at have den første installation i Italien i juni måned, siger Keld Thorsen.

Han forventer, at andet halvår af 2020 vil byde på en ketchupeffekt i afsætningen af Robert, i takt med, at det igen bliver muligt at komme ind på hospitaler og demonstrere mulighederne for automation i rehabilitering.