God forretning at advare mod fartkontroller: Aalborg-firma vokser helt vildt

AALBORG:Det er gået stærkt for trafikalarmen Saphe, siden den kom på markedet i 2015.

Alene i Danmark er der solgt over 600.000 enheder af den lille sorte boks, som blandt andet advarer bilister om fartkontroller og ulykker.

Den store efterspørgsel har betydet, at virksomheden på personalesiden på to år er vokset fra tre til 21 mand på kontoret på Lyngvej i Aalborg.

Og væksten ser ikke til at stoppe lige med det samme, derfor rykker Saphe A/S i starten af november til nye lokaler på Gasværksvej i Aalborg.

- Vi får 900 kvadratmeter, og det er fire gange så meget plads, som vi har i de nuværende lokaler. Det bliver skønt at få noget mere plads, for det er blevet noget trangt her, og på Gasværksvej får vi plads til at vokse i et stykke tid, siger Freddy Sørensen, der er stifter og direktør hos Saphe A/S.

Virksomheden havde i det seneste regnskab et plus på ca. 30 millioner kroner. Ifølge Freddy Sørensen bliver der ikke tale om et lige så stort overskud i indeværende regnskabsår.

- Det skyldes meget de investeringer, som vi har lavet i ansatte for at komme i gang med udlandet. Derudover har der været konkurrence mellem butikkerne, og når prisen på en Saphe falder fra 500 til 400 kroner, så tjener man færre penge, konstaterer Freddy Sørensen.