Gode tider for nordjysk landbrug

NORDJYLLAND: Det ser fornuftigt ud for de nordjyske landbrug, når LandboNord kigger budgetterne igennem her halvvejs gennem året. Bedst ser det ud for svineproducenterne, som i øjeblikket får en noget højere notering, end der var budgetteret med.

- Generelt ser vi, at landmændene får en højere pris for deres produkter, end vi har budgetteret med. Det giver grund til optimisme, hvis det fortsætter i andet halvår, siger vicedirektør i LandboNord, Andreas H. Brandt.

På områderne svin og kvæg, har LandboNord kigget på fire punkter: Salg af grise på 7 og 30 kilo, salg af slagtesvin med en slagtevægt på 84 kilo og afregningsprisen for mælk. På alle fire områder ligger afregningsprisen højere end budgetteret.

For 7 kg grise er afvigelsen 29 kroner, for 30 kg er den 52 kroner, for slagtesvin er afvigelsen 0,96 kr/kg og for mælken er det 8,25 øre/kg.

- Indtil videre har det betydet en mærkbar forskel på indtægten for den enkelte landmand det første halve år. Eksempelvis har en svineproducent med 1100 årssøer nu en ekstraindtægt på 906.000 kroner det første halve år, end der var budgetteret med, siger Andreas H. Brandt.

Ekstraindtægten falder dog på et tørt sted, for flere producenter. Både mælke- og svineproducenter, har kørt med nedslidning af produktionsanlægget og manglende afdrag.