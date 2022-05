Godsejer og milliardær tjener stort på fælles storlandbrug

AABYBRO:Landbrug i Slovakiet.

Det lyder kedeligt, men det er det langt fra for nogle af landets adelige og Danmarks rigeste mand - Anders Holch Povlsen.

Sammen har de investeret i storlandbrug i Slovakiet, og det er en særdeles god forretning.

Donau Agro ApS har en række prominente ejere, og manden for bordenden - formanden for bestyrelsen - er den nordjyske godsejer på Birkelse Hovedgaard, Jørgen Skeel.

Og landbruget i Slovakiet bliver bare en mere og mere lukrativ forretning.

I 2020 fordoblede selskabet næsten overskuddet fra 7,4 millioner til 13,3 millioner kroner, og forventningerne var, at overskuddet i 2021 ville ende på mellem 10 og 12 millioner kroner.

Sådan kom det slet ikke til at gå. Storlandbruget har nemlig overgået selv de mest optimistiske budgetter og har i 2021 opnået et overskud på 66,5 millioner kroner før skat. Når skatten er betalt, lyder overskuddet på 54,3 millioner kroner.

Ifølge regnskabet er det højere udbytter og højere priser end budgetteret, der er årsagen til det gode regnskab.

Omsætningen steg da også 33 procent til 170,5 millioner kroner i 2021.

Adelige og en Hjallerup-landmand

Hovedaktionær i selskabet er ejer af tøjkoncernen Bestseller og Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, der købte 44,19 procent af aktierne i landbrugsselskabet i 2018.

Det var angiveligt, fordi han har en interesse for landbrug.

Udover Jørgen Skeel, der kan smykke sig med titlerne kammerherre og hofjægermester, består ejerkredsen også af lensgreve Bendt Wedell, der er Danmarks næststørste jordejer, Ditlev Gustav Wedell-Wedellsborg, godsejer Niels Skou, kammerherre og tidligere formand for Landbrug & Fødevarer Michael Brockenhus-Schack, Lego-familiemedlemmet Anders Kirk Johansen samt landmand ved Hjallerup Per Lykkegaard Christensen.

Forventer større overskud i år

Donau Agro driver landbrug med planteproduktion på et areal, der måler mere end 14.000 hektar i Slovakiet. Det svarer til mere end Samsøs samlede areal.

Der er 97 ansatte på storlandbruget i Slovakiet.

I år forventer ejerne, at overskuddet før skat ender på 22-30 millioner kroner. Selvom landbruget i Slovakiet ikke er direkte berørt af krigen i Ukraine, understeger ejerne dog i regnskabet, at store udsving i omkostningerne og salgspriserne betyder, at forventningerne er forbundet med usikkerhed.