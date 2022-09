Godsejerpar sælger nordjysk fabrik

NORS:I en fabriksbygning lidt nord for Thisted står hundredvis af store sække med et produkt, som man bliver skæv af – hvis altså man ryger, hvad der svarer til en bigballe af det.

Hvor de fleste forbinder hamp med grønne planter under en varmelampe i et snusket køkken, forholder det sig helt anderledes hos virksomheden Møllerup Brands. Her modtager man hundredvis af tons hampefrø, som renses og forarbejdes til brug i blandt andet fødevarer og hudplejeprodukter.

Nu sker der ting i ejerkredsen.

Godsejerfamilien Gamborg, der satte gang i det spirende hampeeventyr, har solgt sine resterende aktieandele i Møllerup Brands til landbrugskoncernen Danish Agro, som nu er eneejer.

- Det var en del af aftalen, da vi i 2021 overtog de første 70 procent, at vi på sigt skulle overtage den resterende del. Familien Gamborg har været stærkt medvirkende til et rigtig godt ejerskifte, og nu er timingen rigtig for både sælger og køber til at handle den sidste ejerandel, siger Henning Haahr, adm. direktør i Danish Agro.

Store perspektiver

Det er snart tre år siden, at Møllerup Brands rykkede ind på Håndværkervej i Nors. Kun tre faste medarbejdere har deres gang på fabrikken, der strækker sig over 7500 kvadratmeter.

Sækkene med henholdsvis urensede og rensede hampefrø fylder det meste, og så er der maskinerne, der renser og afskaller frøene.

De afskallede frø opbevares i et stort kølerum.

Den hamp, som dyrkes på Møllerup Gods og renses og forarbejdes på fabrikken i Nors, er ikke euforiserende. Til gengæld er frøene fyldt med både protein, omega 3 og fibre. Foto: Bo Lehm

Hampefrøene fra Møllerup Brands bruges blandt andet i fremstilling af forskellige fødevarer som olie, pesto, müsli og spegepølse og i hudplejeprodukter.

Og perspektiverne er store. I hvert fald hvis man spørger ejeren. Her ser man hamp som en spændende afgrøde i det skifte, vi ser mod flere plantebaserede fødevarer.

- Vi har i år øget det tilsåede areal af hamp, hvilket giver større aktiviteter på fabrikken i Nors. Fabrikken er stor nok til, at vi vil kunne vokse yderligere i de kommende år, siger Henning Haahr.

Skal tjene penge næste år

Selvom hampefrøene skulle gemme på et stort potentiale, mangler de endnu at bevise deres økonomiske bæredygtighed. Seks år i træk har Møllerup Brands kørt med millionunderskud. Det samlede tab over perioden løber op i 33 millioner kroner.

Senest måtte ejerkredsen konvertere en stor del af virksomhedens gæld til egenkapital for at holde hånden under driften. Fra begyndelsen har ambitionen været, at Møllerup Brands skal tjene penge i 2023.

- Det holder vi fast i. Vejen derhen er blandt andet at hente synergieffekter ved at binde virksomheden tæt sammen med kerneforretningen i Danish Agro og vores datterselskab Dava Foods, siger Henning Haahr.

Virksomheden Møllerup Brands har en fabrik i Nors, hvor der forarbejdes tonsvis af hampefrø til fødevarer og andre produkter. Foto: Bo Lehm

Det var godsejerparret Stig og Anne Sophie Gamborg, der i 2015 begyndte at dyrke hamp på parrets gods på Djursland. Først 30 hektar og i dag flere hundrede.

Som afgrøde er hampen meget næringsrig, og den er især god i det såkaldte sædskifte, hvor man skifter mellem at dyrke forskellige afgrøder på den samme mark for at udnytte jordens næringsstoffer optimalt.

Den hamp, som dyrkes på Møllerup Gods og renses og forarbejdes på fabrikken i Nors, er ikke euforiserende. Til gengæld er frøene fyldt med både protein, omega 3 og fibre.