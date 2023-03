Godt nyt for de handlende: Hovedgaden er farbar før tid

FJERRITSLEV:Det har kunnet mærkes på omsætningen i flere af butikkerne i midtbyen, at Jammerbugt Forsyning pt. er i gang med at sikre, at regnvand og spildevand fremover kan adskilles i to rør.

Siden 3. januar har der været arbejdet på etapen: Østergade fra Søndergade til Algade, og en konsekvens heraf har været, at der har været lukket for trafik på denne strækning.

Ifølge planen skulle arbejdet med denne etape være færdigt medio september - dog med en pause i skolernes sommerferie, hvor planen var at etablere en midlertidig asfalt.

Nu tyder alt på, at arbejdet kan være helt afsluttet før sommerferien, og derfor bliver det ikke nødvendigt at etablere en midlertidig belægning for at sikre, at bilisterne kan færdes i Østergade.

- Vi er lidt foran, og vi har derfor en stærk tro på, at vi bliver helt færdige før sommerferien, siger ingeniør hos Jammerbugt Forsyning, Jane Møller Mortensen.

Lukningen af Østergade er en del af det store projekt med at få lavet separatkloakering i Fjerritslev. Foto: Martin Damgård

Skulle der dukke noget uventet op, som betyder, at det ikke er muligt at afslutte arbejdet inden sommerferien, er det dog sikret, at hovedgaden vil blive farbar.

- Hvis der skulle opstå en situation, som betyder, at vi ikke kan nå at blive færdige, har vi aftalt, at vi lukker arbejdet ned i sommerferien, laver en midlertidig asfaltløsning og genoptager denne etape efter sommerferien, siger Jane Møller Mortensen.

Et omfattende vejarbejde i Fjerritslev ventes færdig før tid til glæde for det forretningsdrivende. Fjerritslev 16. marts 2023 Foto: Martin Damgård

Nedgang i omsætningen

Opgravning af en hovedgade er selvsagt ikke et ønskescenarie for en handelsby, og formanden for Fjerritslev Handelsstandsforening, Martin Eigenbroth, vurderer, at opgravningen har betydet en omsætningsnedgang på 30 procent.

Derfor glæder det ham, at arbejdet er færdigt før tid, og at der er lavet aftale om at åbne hovedgaden for trafik i påsken.

- Vi glæder os over, at vi får påsken med, så lever vi med, at de tager lidt af vores forår igen. Overordnet set er vi lykkelige over, at de valgte at indlede arbejdet 3. januar i stedet for 1. april, siger Martin Eigenbroth, der roser forsyningens konstruktive tilgang til projektet.

- Både forsyningen og entreprenørerne fortjener stor ros. Vi har været med i dialogen hele sidste år i forhold til at få planlagt, hvordan vi kommer igennem Østergade, og når der er ændringer, bliver vi informeret, og det gør en kæmpe forskel for os, siger han.

Samme opfattelse deler Jane Møller Mortensen.

- Vi er glade for, at vi har et godt samarbejde med handelsstandsforeningen, som løbende er med til møder, og vi har dem med, når der skal træffes beslutninger, hvor butikkerne bliver påvirket, siger Jane Møller Mortensen.

- Der er en god dialog mellem alle parter, som gør at tingene glider nemmere, og når vores entreprenør samtidig gør et rigtig godt stykke arbejde, så er vi på godt jysk rimelig godt tilfredse med tingenes tilstand.

Efter sommerferien går Jammerbugt Forsyning i gang med Østergade fra Algade og ud til Sandagervej, og det arbejde ventes at være afsluttet ved årsskiftet. Desuden indgår sidegaderne i denne etape.