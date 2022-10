Gomspace stopper kæmpeordre - Det vil vi ikke stå model til

AALBORG:Den børsnoterede nordjyske satellitvirksomhed Gomspace er havnet i en opsigtsvækkende strid med en stor kunde.

Striden risikerer at koste Gomspace et anseeligt millionbeløb, og den har allerede fået selskabets aktiekurs til at falde kraftigt.

Ifølge adm. direktør Niels Buus har Gomspace måttet suspendere en vigtig kundekontrakt, som står for lidt under halvdelen af Aalborg-virksomhedens samlede årsomsætning.

Det skyldes, at kunden, som Niels Buus ikke ønsker at oplyse navnet på, vil have Gomspace til at levere langt mere og langt hurtigere, end hvad der er aftalt i kontrakten.

- Det er meget usædvanligt og overraskende, at vi er nået hertil, siger Niels Buus om, at Gomspace nu har måttet indstille arbejdet på kontrakten, indtil at der er betalt.

Vil ikke stå model til det

Der er tale om en kontrakt til en værdi af 15 millioner euro med endnu ikke igangsatte arbejder for cirka det halve beløb – og foreløbigt betalte regninger for cirka 3 millioner euro.

Kunden skulle bruge Gomspaces produkt i et selskab sammen med en statslig samarbejdspartner på et stort satellit-projekt. Men på grund af forhold, som Niels Buus ikke vil spekulere i, har kunden prøvet at presse Gomspace til at levere betydeligt mere end kontraktligt forpligtet – og i et betydeligt højere tempo.

- Politik står åbenbart i vejen for fornuft. Det vil vi hos Gomspace ikke stå model til, siger Niels Buus og understreger, at Gomspace er villig til at tage juridiske skridt.

- Vi er klar til at kæmpe for vores penge.

GomSpace holder til i Aalborg. Foto: Martin Damgård

I første omgang har Aalborg-virksomheden bogført tabet og forventer nu en lavere omsætning og et væsentligt større minus på bundlinjen i 2022 end hidtil forudset.

Den meddelelse fik i sidste uge Gomspace-aktien, der er noteret på fondsbørsen i Stockholm, til at falde med godt 20 procent.

Ingen skal fyres denne gang

Sagen vækker mindelser om 2018, da Gomspace mistede sin absolutte hovedkunde, australske Sky and Space Global, og måtte fyre en tredjedel af den samlede medarbejderstab. Men Niels Buus forsikrer, at denne gang er anderledes.

- Den ordre, vi mistede i 2018, udgjorde vores årsomsætning gange syv. Denne gang er det under halvdelen af vores årsomsætning. Så vi står langt stærkere, siger Gomspace-direktøren.

På den baggrund skal der ikke afskediges blandt de cirka 250 ansatte. De medarbejdere, som arbejdede med den kontrakt, der nu er suspenderet, er blevet flyttet til andre opgaver.

Gomspace udvikler og producerer nanosatellitter, som typisk er på størrelse med en skotøjsæske og dermed er langt billigere at sende op i rummet end traditionelle satellitter. Hovedsædet ligger på Langagervej i Aalborg, og moderselskabet i koncernen, Gomspace Group AB, blev i 2016 børsnoteret i Stockholm.

Selskabet fik i marts i år ny hovedaktionær – den britiske milliardær Peter Hargreaves. Han er god for omkring 20 milliarder kroner og er i forvejen investor i det britiske Goonhilly Earth Station, som med store antenner på jorden leverer radioforbindelse til satellitter.

En mavepuster

Peter Hargreaves købte i Gomspace nyudstedte aktier, som gav 73 millioner kroner i kassen. I dag ejer han omkring 20 pct. af selskabet, og tanken er, at han kan skyde flere penge i Gomspace de kommende år.

Det er en del af den strategiplan, som er lagt, og hvor målet er at vokse Gomspace fra 250 ansatte til i 700.

Blandt andet ved at gøre de små satellitter lige så pålidelige som en ny bil og sælge dem på abonnement.

- Selvom vi nu har fået en ærgerlig mavepuster, fortsætter vi ufortrødent, siger Niels Buus.