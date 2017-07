Google afskriver milliarder efter Vestager-bøde

NEW YORK: Googles moderselskab, Alphabet, havde et overskud på 3,5 milliarder dollar i andet kvartal - månederne april, maj og juni - i år.

Det fremgår af selskabet seneste regnskab, der blev offentliggjort mandag.

Men internetgiganten kunne have tjent meget mere, hvis ikke det havde været for en kæmpebøde udstedt af EU-Kommisionen til Google.

Det er den danske EU-kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager, der i juni gav Google en bøde på 2,7 milliarder dollar for at udnytte virksomhedens dominerende position på nettet til at føre kunder hen til dens egne webshops.

Det amerikanske firma har derfor måttet sætte de 2,7 milliarder dollar til side i sit seneste kvartalsregnskab til bøden, der dog ikke er betalt endnu.

Stærke væksttal

Firmaet har fået 90 dage til at betale den og rette ind.

Moderselskabet Alphabet omsatte for 26 milliarder dollar i andet kvartal. Det er en stigning på 21 procent i forhold til samme periode sidste år.

- Vi leverer stærke væksttal med et godt underbyggende momentum, samtidig med vi laver fokuserede investeringer i nye omsætningsmuligheder, siger Alphabets økonomichef, Ruth Porat.

Offentliggørelsen af regnskabet fik mandag firmaets aktier til at falde tre procent på den amerikanske fondsbørs.

/ritzau/AFP