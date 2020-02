Great Dane Airlines leaser et fjerde fly

NORDJYLLAND:Det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines har lavet et nyt samarbejde med Mixx Travel - og det betyder en ugentlig afgang direkte til Antalya. Hver onsdag henover sommeren letter Great Dane Airlines både fra Aalborg, Billund og Kastrup og flyver til Tyrkiet, hvor Mixx Travel har flere feriedestinationer.

- Vi er meget glade for det nye samarbejde med Great Dane Airlines. Aftalen betyder, at vi til sommer kan sende 1200 gæster til Tyrkiet med et godt dansk flyselskab. Vi kan se, at folk har taget godt imod flyselskabet og deres service bliver rost af gæsterne. Vi ser frem til at sende vores gæster afsted på ferie med dansktalende personale, et godt måltid mad og god benplads, siger marketingschef Ercan Sabedinovski fra Mixx Travel i en pressemeddelelse.

Great Dane Airlines råder i dag over tre Embraer-fly med plads til 118 passagerer, men den stigende efterspørgsel får nu flyselskabet til at investere yderligere i fremtiden. Gæsterne har taget godt imod flytypen, som blandt andet byder på bredere sæder og ekstra benplads.

- Vi har fundet vores plads i markedet og oplever stigende efterspørgsel på vores produkt. Derfor har vi valgt at udvide med endnu et Embraer-fly. Det betyder at vi til sommer har i alt fire fly, som alle skal flyve rejseglade danskere på ferie. Vores gæster har været meget tilfredse med komforten i vores fly, og derfor er vi glade for at udvide med samme flytype, lyder det i samme pressemeddelelse fra direktør Thomas Hugo Møller fra Great Dane Airlines.