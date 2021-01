Green Hub Denmark lancerer podcast om grøn omstilling

AALBORG:Det grønne partnerskab Green Hub Denmark har lanceret podcasten "Den grønne omstilling".

I hvert afsnit af podcasten sættes to eksperter sammen, der hver især arbejder med grøn omstilling på forskelligt niveau.

Her tager de en snak om de teknologier og rammer, der er nødvendige for at nå Danmarks officielle mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent.

Podcasten er produceret i samarbejde mellem Green Hub Denmark og Ugli Fruit Podcasting ved Jakob Sloth Linneberg i rollen som podcastvært.

- Vi ønsker med podcasten at afmystificere nogle af de mange buzzwords og teknologier, der nævnes, så både fagfolk og den almene borger med interesse for grøn omstilling får en bedre forståelse af muligheder og udfordringer, siger Michael Stie Laugesen, der er projektchef hos Green Hub Denmark.

De første to afsnit lanceres i december 2020.

Aalborg Portland-boss lægger ud

I det første afsnit mødes Michael Lundgaard Thomsen, der er administrerende direktør hos Aalborg Portland, med Søren Bjerregaard, der er administrerende direktør hos Cemtec/Hydrogen Valley, til en snak om CO2-reduktionsmål, CO2-lagring og Power-to-X’s (omdannelse af grøn el til brintbaserede produkter) mulige rolle i at opnå de nationale mål for reduktion.

I afsnit to mødes Anders Korsgaard, administrerende direktør hos Blue World Technologies, og commercial manager hos Aalborg Havn Jeppe Faber og taler om, hvorfor Aalborg og Nordjylland er et attraktivt sted for grønne virksomheder at placere sig.

Aalborg Havn ser sig selv som en vigtig drivkraft i den grønne omstilling:

- Vi skal blive ved med at være innovative, og det er vigtigt for Aalborg Havn, at vores kunder er involveret i den grønne omstilling. Desuden er Aalborg et attraktivt lokaliseringssted med et universitet i verdensklasse og unik logistik, fastslår Jeppe Faber.

Skal udkomme hver måned

Afsnit tre og fire af podcasten er under udvikling, og planen er at udgive et podcastafsnit hver måned.

Deltagerne vil være nøglepersoner fra forskning, det offentlige, brancheforeninger og erhvervslivet.

- Vi undersøger nogle emner med en længerevarende aktualitet end de daglige nyheder. De her emner har et længere tidsperspektiv, og derfor vil man også kunne lytte til vores podcast om tre til seks måneder måneder og stadig opnå noget aktualitet, forklarer Michael Laugesen.

Green Hub Denmark er en samarbejdsplatform, hvor virksomheder, forbrugere, forskere og myndigheder går sammen om at skabe den bedste platform for grøn vækst i verdensklasse.

Aktører bag Green Hub Denmark stiller arealer til rådighed, hvor lokale, nationale og internationale virksomheder og vidensinstitutioner kan afprøve nye og innovative teknologier i stor skala.

Samarbejdet samler virksomheder, der vil være med til at udvikle, teste, demonstrere og skabe forretning af fremtidens grønne løsninger.

Ambitionen er, at Nordjylland bliver den grønne innovations svar på Silicon Valley.

Podcasten kan findes i podcast-app og på www.greenhubdenmark.dk/podcast.