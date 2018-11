Grøn Hobro-virksomhed med i fusion

HOBRO: Eurowind Energy i Hobro og Eniig Renewables, som gennem flere år har arbejdet sammen omkring etablering og drift af vindmølleparker, har valgt at fusionere. Selskaberne vil ved sammenlægningen tilsammen eje mere end 350 MW vind- og solparker, som årligt producerer ca. 800 mio. kWh, svarende til ca. 200.000 husstandes årlige strømforbrug.

- Det fusionerede selskab vil være i top 20 i Europa. Målsætningen er at opnå og videreføre en position som en førende udvikler og operatør af vedvarende energiparker. Det betyder, at vi senest i 2035 skal eje og have udviklet projekter, der kan producere 8 TWh årligt, siger Jens Rasmussen, som er administrerende direktør i Eurowind Energy A/S, i en pressemeddelelse.

Ejerskabet af Eurowind Energy A/S, som navnemæssigt er det fortsættende selskab, vil være 50/50 både formelt og reelt.

Bestyrelsen udpeges i fællesskab, og direktionen vil bestå af Jens Rasmussen (adm. direktør) og Mikkel Abildtrup.

Selskabet afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen. Det nye Eurowind Energy A/S vil også fremadrettet have hovedsæde i Hobro.