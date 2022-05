Grøn power: Ny koncern vil skyde milliarder i nordjysk biogas

HAUBRO:Det 250 millioner kroner dyre anlæg for biogas ved Farsø får nu en gevaldig indsprøjtning af økonomisk livskraft.

Den nye BioCirc-koncern, der fokuserer helt på bio-økonomi, har købt en stor andel af det knap to år gamle Vesthimmerlands Biogas A/S. Det betyder, at anlægget snart kan løfte produktionen til nye, miljøvenlige højder.

- BioCirc har simpelthen nogle økonomiske muskler, som vi ikke har. Hvis vi skal udnytte vores biogas bedre, kræver det nogle investeringer, som vi ikke har mulighed for. Men det får vi nu, siger direktør i Vesthimmerlands Biogas, Lasse Buhl Jørgensen.

- Der bliver tale om milliarder for at indfri det fulde potentiale, vi har i Vesthimmerland, tilføjer han.

Vesthimmerland Biogas A/S Skabt af et samarbejde mellem himmerlandske landmænd og investorer. Indviet 14. august 2020 i Haubro mellem Farsø og Aars. Har kostet over 250 millioner kroner at opføre. Kan dække 18-19.000 husstandes behov for gas med nuværende produktion. Samtidig fjerner det en stor miljøbelastning fra de landbrug, der bidrager. Modtager 275.000 ton rågylle om året. Til oktober venter man at kunne udvide, så man kan modtage godt 500.000 ton gylle årligt. Det tager op til 90 dage at afgasse biomassen. Processen sker i syv store tanke, der i alt kan rumme 55.000 kubikmeter. Ved normal drift overholder anlægget lovkrav til lugte. Men der har været særtilfælde. Nærmeste nabo bor 200 meter væk. Blandt selskabets ambitioner er at kunne lave ”designer-gylle”. Det er afgasset gylle, der indeholder præcis de næringsstoffer markerne har brug for. Vesthimmerlands Kommune, Vesthimmerlands Biogas A/S VIS MERE

Ny teknologi

Præcis hvor stor en andel BioCirc har købt sig til - og hvor meget den koster - ønsker han ikke at oplyse. Men der er tale om et stort millionbeløb.

BioCirc kommer med helt nye teknologier, som der er kommet ekstra fokus på, efter der er varslet et snarligt stop for russisk gas og olie.

- Vi taler om rigtigt mange penge - over en milliard. For eksempel til pyrolyse og de nye Power to X-teknologier, fortæller Lasse Buhl Jørgensen, som er begejstret over den nye partner.

Pyrolyse kan blandt andet omdanne restprodukter til såkaldt bio-kul. Senere i år åbner det første anlæg af sin art i Danmark. Power to X betegner blandt andet metoder, der bruger CO2, der ellers ville frigives i atmosfæren, til såkaldt grøn ethanol, som skibe kan bruge som brændstof.

Det imponerende anlæg mellem Farsø og Aars har fået en kapitalstærk medejer, der vil gøre Vesthimmerlands Biogas endnu bedre i stand til at udnytte gylle på en miljøvenlig måde. Arkivfoto: Martin Damgård

Vil være størst i Danmark

Nu er det ikke sådan, at at anlægget ved Haubro mellem Aars og Farsø bliver centrum for det hele. BioCirc's klare hensigt er at samle en større klynge af anlæg, så man kan få stordriftsfordele for både produktion og udvikling. Det klare mål er at blive Danmarks største producent af biogas.

Samtidig med at koncernen købte sig ind i Vesthimmerlands Biogas, blev BioCirc på lignende vis medejer af to biogas-anlæg ved Viborg. Tidligere har man opkøbt Vinkel Bioenergi ved Skive, der håndterer over 400.000 ton biomasse om året - godt en tredjedel mere end man får i gæringstankene i Vesthimmerland.

BioCirc Joint Venture mellem European Energy samt advokat- og formueplejefirmaet Maigaard & Molbech. Har som mål blandt andet at blive Danmarks førende producent af biogas. Vil gøre produktionen mere økonomisk bæredygtig ved at samle enkeltststående producenter af biogas i klynger, der kan supplere hinanden og give stordriftsfordele. BioCirc, Maigaard & Molbech VIS MERE

Vil snart udvide

Opkøbet i produktionen ved Haubro får ingen umiddelbare konsekvenser for det lokale anlæg. Lasse Buhl Jørgensen fortsætter som direktør, og de planer for udvidelse, man længe har ønsket sig, fortsætter.

De er dog afhængige af, at man får helt bugt med nogle uventede lugtgener. Det har Vesthimmerlands kommune betinget sig. Det venter Lasse Buhl Jørgensen, at man får, så man kan gå i gang til efteråret.

- I lang tid har et område som biogasproduktion og anden energiinfrastruktur, været noget, hvor enkeltstående initiativer og investeringer har fundet sted, men aldrig for alvor som en helhed, siger Bertel Maigaard, administrerende direktør i Maigaard & Molbech, i en pressemeddelelse.

Advokatfirmaet, der specialiserer sig i formuepleje og investering, udgør den ene del af den joint venture, der har skabt BioCirc. Den anden halvdel er firmaet European Energy, der med hovedkvarter i Søborg ved København har specialiseret sig i at skabe og videreformidle grøn energi mange steder i Europa.

- Vi har ikke bare ambitionerne, men også den viden og de midler der skal til for at kunne gøre en forskel samt blive førende og rykke ved den grønne omstilling. Opkøbene af de nye anlæg er et skridt på vejen, men det kun er starten på en meget større rejse, siger Bertel Maigaard.