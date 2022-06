Grundlægger-familien er fortid i DS Gruppen: Mads Møller Hansen trækker sig ud

HOBRO:I marts solgte far og søn - Svend Møller Hansen og hans søn Mads Møller Hansen - deres imperium virksomheden DS Gruppen i Hobro.

Virksomheden med godt 500 ansatte blev solgt til tyske Goldbech GmbH.

Nu meddeler DS Gruppen, at Mads Møller Hansen stopper i virksomheden på fredag 1. juli.

Selvom det er en nyhed, kommer det ikke som en overraskelse for Mads Møller Hansen selv.

- Det har været en betingelse fra dag nummer ét, i forhandlinger med potentielle købere af DS Gruppen, siger Mads Møller Hansen selv om beslutningen om at stoppe.

DS Gruppens regnskabsår slutter 30. juni, og det har været en betingelse for et køb af DS Gruppen, at Mads Møller Hansen ville stoppe ved udgangen af det igangværende regnskabsår.

- Var man ikke enig i det, så kunne man ikke overtage virksomheden, fortæller Mads Møller Hansen.

Håber på en tilknytning

Ved salget af DS Gruppen fortalte Mads Møller Hansen ellers, at intet blev ændret med Goldbeck GmnH som ejer.

- Det bliver det heller ikke, udover at jeg stopper som direktør - men det er altså ikke noget dramatisk i. Det har alle de berørte i virksomheden været klar over, siger han.

Selvom Mads Møller Hansens og DS Gruppens veje nu skilles, er det måske ikke helt slut.

- Jeg håber da, at jeg kan have en form for tilknytning i fremtiden, men hvordan det er uafklaret, siger Mads Møller Hansen.

En post i bestyrelsen er ikke lokkende for den snart forhenværende direktør.

- Som direktør slipper jeg for at møde på faste tidspunkter, holde møder og skrive under på en masse papirer. Det vil jeg gerne bruge mindre tid på, og derfor ved jeg ikke, om en plads i bestyrelsen er noget for mig, siger Mads Møller Hansen, der dog er sikker på, at han ikke kommer til at kede sig fra på fredag.

- Sideløbende med DS Gruppen har vi jo en masse ejendomme, en del landbrug og så arbejder jeg med noget udvikling i Hobro. Det bliver der mere fokus på nu, og jeg kommer ikke til at kede mig, det er jeg sikker på, lyder det fra Mads Møller Hansen.

Ny direktør fundet internt

Mads Møller Hansen har været direktør i DS Gruppen siden 215, hvor han overtog posten fra sin far.

Siden salget har Mads Møller Hansen sat Kent Hejn Kristensen ind i jobbet. Kent Hejn Kristensen er i dag administrerende direktør for datterselskabet DS Flexhal - en stilling han fortsat vil varetage samtidig med jobbet som administrerende direktør for DS Gruppen.

Kent Hejn Kristensen har været i DS Gruppen i 20 år i forskellige stillinger.