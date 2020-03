Guide: 5 tips til at arbejde derhjemme

De næste 14 dage står ikke kun nordjyder, men alle landets danskere, i en helt ekstraordinær situation. En situation, der for mange vil betyde hjemmearbejde og måske endda samtidig med at børnene og ens partner også er hjemme – hele tiden.

For at blive klogere på, hvordan man kan få den arbejds- og familiekabale til at gå op, har vi snakket med to forskere, der ved noget om stress og balancen mellem arbejdsliv og familieliv.

Vi har her samlet fem gode råd til dig, der de næste par uger skal arbejde fra hjemmet.

Nr. 1: Lav zoner, hvor du arbejder, og zoner, hvor du har fri

Hvis man gerne vil undgå at arbejdet flyder ind i alting derhjemme, kan det være en idé at inddele sit hus eller lejlighed i rum eller zoner, hvor man arbejder. Og ligeledes i zoner og situationer, hvor man ikke gør.

Det fortæller Anders Raastrup Kristensen, ekstern lektor på CBS, der har forsket i balancen mellem arbejdsliv og familieliv.

- Så ender man ikke lige pludselig med at sidde sammen med børnene om aftenen og være mere i computeren eller telefonen, end man er sammen med børnene. Få defineret nogle rum, tidspunkter eller nogle situationer, hvor vi er sammen, og så hold tingene adskilt. For eksempel kan man sige, at man ikke må arbejde foran fjernsynet, i køkkenet eller ved spisebordet.

Nr. 2: Forventningsafstem med din chef

Selvom du har fjernadgang til dit arbejde fra hjemmet, kan der være opgaver, der ikke kan løses hjemmefra, og hvis du har børn, der skal aktiveres, kan det til tider også sætte en vis begrænsning.

- Man skal være særligt opmærksom på, man får lavet den rette forventningsafstemning og klarhed over opgaver med sin chef. Så man er sikker på, man ved, hvad man skal lave, siger Tanja Kirkegaard fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Hun har forsket i psykosociale arbejdsmiljø og stress.

- Så en forventningsafstemning i forhold til, hvem man har behov for at løse opgaverne sammen med, hvilke man kan løse derhjemme, og hvilke man ikke kan. Og hvad er realistisk at få lavet derhjemme, specielt hvis man har børn hjemme, siger Tanja Kirkegaard og fortsætter:

- De ting bliver man nødt til at få afklaret med sin leder, så man ikke står med den her dårlige samvittighed i løbet af dagen, og er presset over, man ikke når, hvad man satte sig for. Så kan det betyde, man kommer til at skyde det og lave det om aftenen, og så kommer man til at blande fritid og arbejdsliv for meget sammen.

Nr. 3: Hav tålmodighed med hinanden

14 dage i træk, hvor vi går op og ned ad hinanden hele dagen på lidt plads, kan blive en udfordring for selv den mest velfungerende familie. For eksempel hvis man ikke er enige om, hvordan arbejdsdagen nu skal indrettes derhjemme.

- Hvis den ene godt kan lide, at man adskiller arbejdsliv og familieliv lidt mere, og den anden kan egentlig godt lide, at det hele flyder lidt sammen, så kan der bare opstå konflikter, og de vil blive sat mere på spidsen, når man er sammen. Så vi skal lige være opmærksomme på nogle af de ting, som måske kan irritere lidt i det små i dagligdagen. Det kan man måske lige få diskuteret og taget hånd om. Så det ikke bare bliver til en større irritation, forklarer Anders Raastrup Kristensen.

- Vi skal bryde vores vaner, og det kan være noget af det, der kan være lidt svært. Vi kan godt gøre det i dag og i morgen, der går det sikkert fint. Men så begynder vi altså også at være lidt tyndslidte. Fordi vi skal gøre noget på en anden måde, end den vi plejer.

Nr. 4: Lav en tidsplan og strukturer din hverdag

Ifølge Tanja Kirkegård er det en god idé at danne sig et overblik over sine arbejdsopgaver og lave en tidsplan over dagen.

- Man skal prøve at tænke på, man er på arbejde til et bestemt tidspunkt, ligesom hvis man var på arbejde, siger hun.

Men det er ikke kun arbejdsopgaver, der skal i tidsplanen. Det er også vigtigt, der bliver lagt pauser ind i skemaet.

- Og så skal man også forsøge at få et overblik over de ting, man gerne vil nå i hjemmet. Hvad man vil gøre hvornår, og vil man bruge sine pauser på det, eller vil man også give sig selv plads til at slappe af og drikke en kop kaffe.

For selvom det kan være med til at blande tingene sammen, når man starter vaskemaskinen i sin frokostpause, så er det ikke nødvendigvis en dårlig ting.

- Man skal også huske på, at mange gange kan det være enormt stressende at komme hjem fra arbejde, og så har man 1.000 ting, der skal gøres. En tøjvask, et køkken, der sejler, eller hvad det nu kan være. Men det kan man måske prøve at få lagt ind i tidsplanen. ”Her giver jeg mig selv lov til at sætte den vask over, for så er jeg fri for at stå med det hele i aften.” Og så er det okay lige at gøre.

Når arbejdsdagen så er ovre, foreslår forskeren, at man laver en status over dagen og forbereder tidsplanen til den næste.

- Så tror jeg, det er vigtigt, når man slutter sin arbejdsdag af, at man også laver en status over, hvad der gik godt, og hvad der var svært. Hvilke opgaver havde man svært ved at få lavet og hvorfor, og mangler man information fra nogen? Så prøv at få lavet en status på det. Og så prøv at se på, hvad man skal lave i morgen, og hvad man har brug for, for at få løst de opgaver.

Nr. 5: Prøv pomodoro-teknikken til at få fokuseret arbejdstid

Med huset fyldt, børn, der måske kræver opmærksomhed, og en vaskemaskine, der kalder, kan det være svært at holde fokus på arbejdsopgaverne. For at få noget fokuseret arbejdstid kan du ifølge Anders Raastrup Kristensen prøve pomodoro-teknikken.

Du sætter en alarm på 25 minutter, og løser så én specifik opgave i de 25 minutter. Og så må du først løse andre opgaver eller holde pause, når de 25 minutter er gået.

- Det kan være en måde at sige: ”Okay, de næste 25 minutter, indtil alarmen ringer, der skal I altså ikke forstyrre mig. For der sidder jeg lige og er fokuseret.” Man har lukket døren, og man skal fjerne det, der kan forstyrre en. Man skal ikke have nyhedssider åbne, og hvis man sidder og fokuserer på noget andet end at svare mails, så skal man lukke sin mail ned osv.

Men selvom din arbejdsdag måske er 7,4 timer, er det ikke meningen, der skal fyldes med 17 pomodoro’er ind i dit arbejdsskema.

- Man kan måske have et mål om, at man bare skal have to eller tre af de der pomodoro om dagen. Så er det super godt. For så har du alligevel arbejdet tæt på halvanden time koncentreret. Der når du alligevel en del. Der er mange undersøgelser, der viser, at vi ikke arbejder meget mere end to timer fokuseret i løbet af en dag. Så man skal ikke tænke, man skal lave otte af dem.