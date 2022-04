Gyldne skaldyr uddelt: Hæder til velrenommeret bolighus og digital kabelvirksomhed

NYKØBING: Grøn omstilling var på programmet, da Morsø Erhvervsråd tirsdag holdt generalforsamling for de 90 fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen bød på genvalg til Betina Dencker, Denckerdeluxe og nyvalgt bestyrelsesmedlem Anne Bjerre Larsen, Flex Trim A/S. Martin Søvsø, Strabi Consult ApS blev genvalgt som suppleant.

Traditionen tro blev de to prestigefyldte priser Den Gyldne Musling og Den Gyldne Østers uddelt til en iværksætter og en virksomhed.

Den Gyldne Musling blev uddelt til Vils Bolighus.

Prisen uddeles til en iværksætter som har været på en usædvanlig rejse, har en lovende fremtid og er en god ambassadør for Mors.

Indehaver Rasmus Pold fra Vils Bolighus er en ildsjæl, der har meget fokus på at udvikle sin forretning, også på det grønne område. Han har utroligt mange forskellige aktiviteter og indsatser i gang til gavn for mange på øen.

Rasmus Pold har siden starten udvidet kundekredsen, så kunder fra både Sønderjylland og Sjælland vælger at køre til Vils for at købe deres møbler. Derudover har han ydet en særlig indsats for medlemmer af Scleroseforeningen på Mors.

Den Gyldne Østers blev uddelt til Reron A/S.

Den Gyldne Østers uddeles til en virksomhed som har ydet en særlig indsats for erhvervslivet på Mors.

Reron har formået at skabe sig et ry blandt de store landsdækkende virksomheder som et selskab der leverer til tiden, og til aftalt kvalitet. De har med en professionel bestyrelse formået at indføre digitalisering i hele organisationen, så hver medarbejder i dag slipper for det meste papirarbejde, og i stedet anvender en digital løsning.

Desuden har Reron stillet sin erfaring og organisatoriske kraft til rådighed for andre virksomhedsejere på Mors, og dermed hjulpet dem med at løfte deres virksomhed.