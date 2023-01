Brugsen lukker - men der kan være en ny butik på vej

NØRHALNE:De har ikke ligget på den lade side i Nørhalne, siden COOP 16. december meddelte, at den ville lukke Dagli'Brugsen.

Det er nemlig allerede lykkedes en arbejdsgruppe at få vakt seriøs interesse hos to investorer, som ønsker at skyde penge i en ny butik, og de er pt. i dialog med to detailkæder blandt andet omkring størrelse og husleje.

- Vi har kæder og investorer der gerne vil, men det kræver, at parterne kan blive enige om en aftale. Vi har to muligheder på investordelen lige nu, for den ene kan jo godt glippe, og derfor er det rart at have en i baghånden, siger Claus Svendsen, der er medlem af Nørhalne Samarbejdet.

Udover Claus Svendsen består arbejdsgruppen af formanden for Nørhalne Borgerforening, Orla Stenkær og formanden for skolebestyrelsen på Nørhalne Skole, Uffe Troelsen.

Arbejdsgruppen har afsøgt mulighederne hos samtlige detailkæder. Ifølge Claus Svendsen forventer hovedparten af discountbutikkerne en omsætning på årligt 40-50 millioner kroner, og det er ikke realistisk i en by af Nørhalnes størrelse.

Til gengæld er der også kæder, som ser potentiale i en butik med en omsætning på omkring 25 millioner kroner om året, hvilket forventes at være realistisk, hvis en ny butik opføres på hjørnet af Sulstedvej/Bakmøllevej.

Claus Svendsen kan af hensyn til de igangværende forhandlinger ikke løfte sløret for, hvilke detailkæder der er klar i kulissen.

- Det er en dialog der formentlig kommer til at pågå de næste 14 dage, og vi har givet os selv en deadline, der hedder 20. januar. Herefter vil vi sandsynligvis kunne oplyse, hvilken kæde der i givet fald kommer til Nørhalne, siger Claus Svendsen, der glæder sig over, at det indenfor en kort tidsramme er lykkedes at finde interesserede investorer og detailkæder.

- Jeg har talt med en gruppe i Voerså, som har været gennem samme øvelse som os, og de sagde, at vi hurtigst muligt skulle i gang med at finde investorer, for det havde taget dem næsten seks måneder. Det tog os en uge, men, men, men der er ikke skudt nogen bjørn endnu, påpeger han.

Bevidst valg af placering

Ifølge Claus Svendsen har kommunens forvaltningen haft fem placeringer i Nørhalne i spil, men den mest oplagte er en ny butik på hjørnet af Sulstedvej og Bakmøllevej.

- En ny god og stor butik kræver mere handel og det flere kunder, og det kan en placering på Bakmøllevej sikre os, da der er en del forbipasserende trafik. Samtidig er kommunen undervejs med vedtagelsen af en ny lokalplan for boliger i det område, siger Claus Svendsen.

En ny butik ventes at stå klar om to år, og det er afgørende, at der også i den mellemværende periode er en indkøbsmulighed i byen dels af hensyn til byens borgere og dels for at fastholde handlen lokalt.

Uden held har arbejdsgruppen forsøgt at få COOP til at udskyde lukningen, som sker 24. februar. I stedet arbejdes der nu på at få overtalt COOP til et hurtigt salg af butik og inventar, da en investor har erklæret sig villig til at købe de eksisterende bygninger, og en kæde er klar til at drive butikken midlertidigt, indtil en ny butik er klar.

- Det giver os udfordringer, for COOP vil have mest muligt for butikken, og vi er bare interesserede i at få en handel på plads, så vi kan sikre, at der på den korte bane er en butik.

- Vi synes, at det må være i COOP's interesse at afhænde butikken for på den måde at slippe for omkostninger til husleje og varme. De kan ikke have nogen interesse i, at butikken står tom i et halvt år, når vi har en køber til den, siger Claus Svendsen, der dog er optimist i forhold til at der igen bliver en indkøbsmulighed i Nørhalne.

Ifølge Claus Svendsen er et alternativ til en ny butik, at der arbejdes hen mod en løsning i de eksisterende rammer.