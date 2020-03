Håb om ro på fiskepladserne: Strid om bomtrawl bilagt

Fiskeriminister Mogens Jensen, tv., besøgte i oktober Hanstholm og Thorup Strand - blandt andet for at tale bomtrawl. Jens Hansen, th., er tilfreds med, at der nu er lavet en aftale om, at de hollandske trawlere skal fiske efter same regler som danske fiskere.Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen