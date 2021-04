Kritik af Nemlig.com - "smædekampagne", svarer direktør

Her er hele den skriftlige kommentar fra direktør Stefan Plenge fra Nemlig.com:

"Vi er i nemlig.com udsat for den vildeste smædekampagne fra 3F, og de er lykkedes med at få Politiken til at være deres pennefører. Derfor giver det simpelthen ikke mening for mig at stille op til et interview med Politiken, da historierne er skrevet på forhånd.

Alt dette handler om, at 3F ønsker hele distributionsområdet dækket med en overenskomst, hvor man f.eks. ikke må arbejde om søndagen eller ansætte deltidsmedarbejdere. 3F's lager- og transportoverenskomst er fra en tid, hvor butikkerne havde åbent mandag til fredag fra kl. 10-18 og lørdag fra kl. 8-14, hvorfor det f.eks. ikke er tilladt at arbejde om søndagen under 3F's overenskomst med mindre man indgår en lokalaftale.

Andre overenskomster i Danmark har forstået vigtigheden af at følge med tiden, så f.eks. de fysiske supermarkeder kan holde åbent 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, uden det er noget, som skal aftales i en lokalaftale. Men her er 3F smarte.

I stedet for at lave grundlæggende ændringer til deres overenskomst, så den matcher den tid, vi lever i, så laver de bare lokalaftaler, der afviger fra deres utidssvarende overenskomst. Dermed besidder 3F det mest ubehagelige våben, man kan forstille sig som virksomhed, da 3F til enhver tid kan opsige en lokalaftale uden nogen grund og dermed ødelægge hele det fundament, en virksomhed har bygget sin forretning på. Dermed kan 3F tage en virksomhed som gidsel, indtil 3F får, hvad de vil have.

Denne gang går kritikken i Politiken på arbejdsforhold blandt vores egne medarbejdere i varehuset, hvor tidligere medarbejdere kommer med en række usande påstande om, at folk løber rundt i gangene og kravler rundt i reolsystemerne for at pakke varer under et angiveligt umenneskeligt tidspres. Der er også usande påstande fremme om, at der ikke er tid til at drikke en tår vand eller gå på toilettet osv. osv. Dette er simpelthen ikke korrekt.

Situationen er den, at vi i første halvår af 2020 ansatte rigtig mange nye medarbejdere meget hurtigt for at kunne hjælpe så mange danskere som muligt med at få pakket og leveret deres varer under de vanskelige forhold med Corona. Når det går så stærkt, er der naturligvis en del af dem, som bliver ansat, der vælger at stoppe selv, fordi arbejdet viser sig ikke at være noget for dem. Vi vælger også at opsige medarbejdere, fordi vi vurderer, at de ikke har de rette kvalifikationer til at pakke varer. I dag er vi helt i kontrol igen, og de sidste 3 måneder har vi f.eks. kun opsagt 5-6 medarbejdere om måneden for dårlig performance ud af en medarbejderstab på over 1.400 medarbejdere.

Selvfølgelig stiller vi krav til vores medarbejdere omkring deres hastighed, men vi stiller naturligvis ikke urimelige krav. Vi har tilmed valgt at belønne de af vores medarbejdere, som gør det bedre, end vi forventer, med en månedlig bonus, som ligger udover det, man tjener i 3F overenskomsten.

Vi har ordentlige arbejdsforhold i varehuset og samarbejder med alle myndigheder på området og har bl.a. en grøn smiley fra Arbejdstilsynets seneste besøg i februar 2021.

Vi har igennem mere end 15 år haft overenskomst med 3F omhandlende alle vores medarbejdere i varehuset, hvor vi p.t. beskæftiger mere end 1.400 medarbejdere. Alt hvad der derfor foregår i vores varehus, er nøje aftalt med 3F, som har været en rigtig god samarbejdspartner igennem alle årene og hjulpet os med at etablere de arbejdsforhold, vi har i dag.

Nu kan jeg så læse i Politiken, at 3F truer med at opsige vores lokalaftale vedr. deltidsmedarbejdere, til trods for at 3F ved, at enhver virksomhed har behov for en vis fleksibilitet i sin medarbejderstyrke for at kunne drive en fornuftig virksomhed. Helt på samme måde som alle fysiske supermarkeder benytter sig af deltidsmedarbejdere til at sikre den rette bemanding på de tidspunkter, hvor kunderne er i butikken. Noget der i øvrigt ikke kræver en lokalaftale for de fysiske supermarkeder, da det naturligvis er en del af deres overenskomst, som afspejler den tid, vi lever i i dag.

Jeg ser frem til at mødes med 3F i næste uge og høre, hvad det er, de pludselig tænker, som er anderledes og dernæst, hvorfor de ikke bare tager fat i os i stedet for at gå i medierne, når vi nu har haft et så langt og godt samarbejde.

Vi har intet at skjule omkring vores løn- og arbejdsforhold i varehuset, og jeg vil derfor gerne invitere til åbent hus næste lørdag d. 17. april kl. 10.00 for en gruppe på op til 30 personer. Her vil jeg vise, hvad det vil sige at pakke varer, og hvad vi gør for at sikre gode og trygge arbejdsforhold...

Jeg vil desuden invitere en række medier til at besøge os, så de kan få den samme indsigt i forholdene i nemlig.coms varehus. Ved ankomst bliver alle deltagere testet i vores eget COVID-19 testcenter, som er et testcenter, vi har oprettet for egen regning. Her testes alle medarbejdere hver uge, så vi kan være trygge, når vi er på arbejde sammen.

Og her til sidst. Gad vide, hvordan arbejdsforholdene er på Politiken, hvor journalisterne hele tiden er underlagt stramme deadlines, og skal stå klar til at rykke ud 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, når den næste store historie skal dækkes. Hvor mange freelance journalister er mon tilknyttet Politiken? Og hvilke løn- og arbejdsforhold har de?

I nemlig.com ønsker vi kun, at der er orden i tingene og i enhver virksomhed er der altid ting, man kan gøre bedre. Vi har i nemlig.com skabt en arbejdsplads med knap 2.000 medarbejdere og vi er stolte over hver dag at arbejde efter vores ledestjerne - vores vision - At skabe et bedre liv for alle i Danmark."