Hårdtarbejdende ung mand: Benjamin vil lave tøjbranchens svar på JYSK

AALBORG:Hvis du er på Facebook, virker Benjamin Philip sikkert bekendt. Han bruger nemlig ofte sig selv i reklamerne for sin virksomhed Teeshoppen, der i følge egen hjemmeside har nordens største, billigste og mest omfattende udvalg af basic modetøj.

Men ud over at være i dit Facebook-feed, så er der rigeligt at se til for 25-årige Benjamin Philip, der ofte tager sig arbejdsdage på 12-14 timer. Det er nødvendigt, for ambitionerne er store for Teeshoppen.

- Målet er at skabe en forretning, som kan være med oppe og prikke til de store som Magasin, Salling, Asos, Zalando og så videre. Jeg ved godt det er meget store ord, men vi vil gerne være tøjbranchens svar på JYSK. God, sund jysk forretning der kan være med til at skabe et fundament som kan gøre, at ens kunder er tilfredse, ens medarbejdere er tilfredse og at man kan tjene lidt penge, for det er nødvendigt for at udvikle forretningen siger Benjamin Philip i NORDJYSKEs iværksætterpodcast "Sæt i værk".

Udover Danmark sælger Teeshoppen også tøj i Sverige, Frankrig, Tyskland og virksomheden er på vej ind på det hollandske marked.

