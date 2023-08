Vild vækst: Har skabt 200 lokale arbejdspladser på få år

Der var stor hæder til en enestående vækstvirksomhed, da Hjørring-områdets erhvervsfolk fredag eftermiddag var samlet. Novo Nordisk blev således belønnet med Erhverv Hjørrings "Initiativprisen".

- Tusind tak for prisen. Vi er meget glade for at modtage den, og det betyder meget for os, at vores indsats i Hjørring er værdsat.

Sådan lød det blandt andet fra scenen, da Morten Keller Caspersen - corporate vice president og chef for Novo Nordisk i Hjørring - havde fået overrakt hæderen.

Samtidig glædede han sig over, at anerkendelsen og opmærksomheden kan være med til at gøre det lettere at rekruttere medarbejdere. For det er der i den grad brug for på medicinalfirmaets afdeling i Hjørring.

- Alene siden januar sidste år har vi ansat 150 medarbejdere her i Hjørring - og der er flere på vej, sagde Morten Keller Caspersen videre.

Morten Keller Caspersen fra Novo Nordisk i Hjørring modtog prisen. Foto: Claus T. Kræmmergård

Erhverv Hjørrings arrangement foregik, som traditionen efterhånden foreskriver, på plænen bag Amtmandsboligen i Hjørring. Her var der rejst telt - og i det hele taget havde man skabt rammerne om en hyggelig eftermiddag.

Efter en velkomst og en let anretning holdt fremtidsforsker Anne-Marie Dahl et oplæg for de fremmødte - og derefter var prisoverrækkelsen kulminationen på begivenheden.

- Har opnået markante resultater

Formanden for Erhverv Hjørring - A. Neil Jacobsen fortalte, at der i bestyrelsen havde været 100 procent enighed om, at årets prismodtager skulle være Novo Nordisk-fabrikken i Hjørring. Det begrundede han blandt andet med følgende ord:

- Virksomheden har en længere historie i vores kommune og har kontinuerligt opnået markante resultater både til gavn for beskæftigelsen og for erhvervsudviklingen. Og den er i høj grad en attraktiv arbejdsplads for sine medarbejdere.

Internt i Novo Nordisk hedder Hjørring-fabrikken "Needle Manufacturing & Sourcing". Og ifølge A. Neil Jacobsen lever den i allerhøjeste grad op til kriterierne for at blive prisvinder.

Fabrikken i Hjørring producerer pen-kanyler mod diabetes og svær overvægt, som pakkes sammen med medicinen, og som giver forbrugerne mulighed for selv at administrere behandlingen. Fabrikken er samtidig ansvarlig for den fortsatte udvikling af produktionen af pen-kanyler i Hjørring samt hos kontraktproducenter og leverandører i Asien og Europa.

Hundredevis af lokale erhvervsfolk var mødt op i forbindelse med uddelingen af "Initiativprisen". Foto: Claus T. Kræmmergård

Stort byggeri er i gang

Samtidig hæftede erhvervsformanden sig ved, at der på det seneste har været stor byggeaktivitet på Stenager Allé i Hjørrings sydøstlige industrikvarter. Efterhånden har Novo Nordisk investeret omkring 750 millioner kroner i det nye anlæg i Hjørring.

- Investeringen er den største private erhvervsinvestering nogensinde i Hjørring, og når det nye anlæg er i fuld drift, vil Novo Nordisk med op mod 500 medarbejdere være den største private arbejdsplads i Hjørring Kommune, sagde A. Neil Jacobsen.

Den aktuelle udvidelse omfatter to nye produktionslinjer og fire pakkelinjer og medfører en tredobling af kapaciteten på virksomheden.

Det er den voldsomme ekspansion af Novo Nordisk på verdensplan, der har medført behovet for yderligere produktion af pen-kanyler til injektion af virksomhedens produkter.

Novo Nordisk er Danmarks største virksomhed på stort set alle parametre. Den har en aktuel markedsværdi på svimlende 2.500 mia. kr. afhængig af dagskursen på aktierne, den beskæftiger omkring 55.000 medarbejdere i 80 afdelinger og afsætter sine produkter i 170 lande.

Novo Nordisk i Hjørring ansatte omkring 100 nye medarbejdere sidste år, i år ansættes cirka 60 medarbejdere, og der forventes cirka 50 ansættelser næste år.

Om Erhverv Hjørrings Initiativpris Erhverv Hjørrings Initiativpris blev uddelt første gang i 2009. Formålet er, "at påskønne og hædre en særlig initiativrig virksomhed eller person i Hjørring Kommune, som har opnået markante resultater til gavn for erhvervsudviklingen, og som fremstår som det gode eksempel for andre”.

Prismodtagerne har gennem tiden været disse: 2009: Navi Partner

2010: Marine Shaft

2011 Targit

2012 Fynbo Foods

2013 Fjord Line

2014 Hirtshals TransportCenter

2015 Vraa Dampvaskeri

2016 Glaseksperten

2017 Bryghuset Vendia

2018 Skallerup Seaside Resort

2019 Rolltech

2020: MED24

2021: Colorline

2022: Inger og Jørn Ussing Larsen

2023: Novo Nordisk VIS MERE