Han har aldrig inviteret offentligheden indenfor: Nu giver Jørgen Enggaard et unikt indblik i sit liv

HALS NØRRESKOV: Beskeden var leveret kontant. Og nok også med en forventning om at tilliden ikke ville blive misbrugt.

- Du skal vide, at der har aldrig været en journalist over mit dørtrin før.

Udover et farvel var ordene de sidste Jørgen Enggaard sagde, inden han lagde telefonrøret på. Men aftalen om et interview var i hus.

I timerne fra onsdag eftermiddag, da aftalen blev indgået, og frem til torsdag formiddag, hvor min bil ruller mod Hals Nørreskov kredser mine tanker konstant om interviewet.

Først og fremmest fordi, at et af de mantraer, man ofte hører fra Jørgen Enggaard, er, at ”den, der lever stille, lever godt”.

Jørgen Enggaard runder 80 år. Foto: Bente Poder

Den livsanskuelse har bragt både ham og hele Enggaard-koncernen langt. Ikke mindst økonomisk.

Jørgen Enggaards erhvervseventyr er tit og ofte blevet beskrevet i medierne. Og selv om det er umuligt at undgå at omtale forretningsdelen i et portræt som dette, så er aftalen med den gamle entreprenør, at fokus i disse linjer ikke skal være på pengene og projekterne.

I det her tilfælde skal han tale om sin familie, om sin glæde ved naturen og om hvilke værdier, han sætter højest. Det er også den side af Jørgen Enggaard, som jeg faktisk drømmer om at få et indblik i.

For hvordan har det været at skulle løfte arven efter en succesrig far? Og hvordan er det at se sønnerne bære samme byrde videre? Kan man vælge mellem sønnerne, når der skal findes en direkte arvtager? Og har man tid til at nyde naturen, når man i årevis har stået i spidsen for et milliard-foretagende?

Alt det søger jeg svar på i interviewet her.

Og jeg får dem.

Hals Nørreskov Gods blev opført i 2006. Foto Lars Pauli

Besøg på godset