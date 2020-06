Han opgav alt for sin drøm: I dag er Jacob en verdensstjerne

FJELLERAD:Vi skal ikke mange år tilbage, før computerspil blev betragtet som noget, teenagedrenge dyrkede på de mørke drengeværelser med tre dåser energidrik og et par poser chips. Sådan er det ikke længere.

I dag er det helt legitimt at være gamer, og e-sport er blevet en del af dansk popkultur. Opblomstringen af e-sport kan - foruden en kæmpe spillerbase - tilskrives aktører som DR og TV2, som har bragt Counter-Strike til landsdækkende tv.

Uden at tage munden for fuld har det betydet, at de fleste danskere har stiftet bekendtskab med Astralis, som efterhånden har fået stjernestatus.

Men det er ikke kun Astralis, danskerne har fået øje på. En anden af de nye, virtuelle stjerner er Jacob "Pimp" Winneche, som bor i Aalborg. Han har dedikeret sit liv til Counter-Strike - først som professionel spiller og ekspert, og nu som en af verdens største livestreamere.

Counter-Strike: Kort forklaret I Counter-Strike spiller man 5 mod 5 på en bestemt bane Det ene hold er terrorister, mens det andet er counter-terrorister Terroristernes opgave er at plante bomben eller skyde alle modstandere Counter-terroristerne skal skyde terroristerne, inden bomben bliver plantet - hvis den gør, skal de desarmere den Hver runde varer 1 minut og 55 sekunder Det første hold, der når 16 runder, har vundet banen I professionelt spil er der syv forskellige baner VIS MERE

Skoleskifte skabte interessen