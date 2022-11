Han slipper for at betale over 200 millioner kroner. Nu overvejer hans forsvarer næste skridt

SKAGEN:Danmarks rigeste fisker har alligevel ikke fusket med fiskekvoter og slipper for at betale over 200 millioner kroner i konfiskation og bøde.

Nu overvejer hans forsvarer et skridt, der kan betyde, at der i stedet ryger en pose penge Henning Kjeldsens vej.

Advokat Ole Koktvedgaard, der har repræsenteret de tiltalte fiskere i sagen, herunder Kjeldsen, siger til både Finans og TV Midtvest, at de nu vil overveje at rejse et godtgørelseskrav for de op mod 50 dage, som fiskerne har brugt i retten, hvor de i stedet kunne have været på havet.

Dermed er sidste punktum i sagen muligvis ikke sat.

Under hele forløbet har Henning Kjeldsen kaldt sig uskyldig og sagt, at han forventede frifindelse i landsretten.

- Hvordan fanden kan du være dommer, brølede den nordjyske storfisker, da han i december sidste år ved byretten i Holstebro blev kendt skyldig i omfattende snyd med fiskekvoter ved hjælp af stråmænd.

Dokumenter med "stråmænd"

Henning Kjeldsen, der er landets rigeste fisker med en anslået formue på over 2 milliarder kroner, skulle i perioden 2013-2018 have omgået reglerne om kvotekoncentration ved at opkøbe kvoter til skibe i selskaber, der på papiret var ejet af andre, men som reelt var ejet af ham selv.

Kvoterne omfattede en lang række fiskerettigheder til blandt andet rødspætter, torsk, havtaske og jomfruhummer i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Retten lagde blandt andet vægt på en lang række dokumenter, e-mails og anden korrespondance samt notater, hvori flere af de tiltalte var anført som ”stråmænd”.

Desuden hæftede retten sig ved en række skriftlige aftaler mellem Henning Kjeldsen og hans selskab Gitte Henning A/S og flere af stråmændene. Her fremgik det, at Kjeldsen havde en meget vidtgående og attraktiv forkøbsret, som betød, at han kunne overtage anparterne i selskaberne til kurs 100 uanset selskabets værdi.

Det var også Henning Kjeldsen, der stod for driften i selskaberne. Og stråmændene havde ikke påtaget sig nogen nævneværdig økonomisk risiko.

En særlig bestemmelse

Nu har landsretten imidlertid ophævet dommen mod Henning Kjeldsen og de øvrige tiltalte med den begrundelse, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at straffe dem.

Tilsyneladende fremgår det ikke tilstrækkeligt klart af reglerne, at overskridelser af kvotelofterne i den flere år lange periode, hvor det skulle have stået på, var strafbare.

En bekendtgørelse indeholdt en bestemmelse, der gjorde det muligt at straffe den, der undlod af efterkomme påbud - men myndighederne havde ikke på noget tidspunkt meddelt et sådan påbud, fremgår det af landsrettens afgørelse.

Derfor kunne Kjeldsen og hans medtiltalte mandag alle forlade Vestre Landsret som frifundne mænd.

Det er Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, der har ført sagen på vegne af anklagemyndigheden. Her konstaterer man, at Vestre Landsret har vurderet det helt grundlæggende spørgsmål om strafbarhed anderledes end byretten.

- Vi vil nu nærlæse landsrettens begrundelse, udtaler vicestatsadvokat Kristian Kirk Petersen i en skriftlig kommentar til Finans.