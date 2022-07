Han vil bygge vil fem kæmpe energicentre - to skal ligge i Nordjylland

NORDJYLLAND:Det bliver ikke blot almindelige vindmøller og solceller, der de kommende år bliver rejst i Brønderslev Kommune, ved Nordjyllandsværket i Aalborg samt i Nørrekær Enge mellem Vesthimmerland Kommune og Aalborg Kommune.

De kommer nemlig til at indgå i fem store energicentre, som Hobro-virksomheden Eurowind kommer til at stå bag.

Planen er, at der udover vindmøller og solceller skal være batterier til lagring af energi, produktion af brint og derudover arbejdes der på, hvordan biogas og forædling af brint kan blive en del af anlæggene.

- Fælles for projekterne er, at de er meget mere end endnu en vindmøllepark. Det bliver store centre, hvor den grønne energi produceres og forædles i meget betydelig skala, siger Jens Rasmussen, direktør i Eurowind, i en pressemeddelelse.

De fem energicentre kræver en samlet investering på over 50 milliarder kroner over de kommende år.

Og det er nødvendigt med store energicentre, mener Jens Rasmussen. Til dagbladet Børsen siger han:

- Det er den vej, vi tror projekterne vil gå. Det er ved at være lidt passé udelukkende at sætte fem vindmøller op her og der. Der skal noget mere til.

Eurowind har planer om at opføre fem energicentre. To af centrene kommer til at ligge i Nordjylland og centre kunne komme til at se sådan ud. Eurowind

Hvis tidsplanen holder, vil vindmølle- og solcelleparkerne stå klar i 2025, mens de resterende elementer vil bliver færdig i de følgende år.

To centre i Nordjylland

To af de nye energicentrene kommer til at ligge i Nordjylland og et andet få kilometer udenfor regionen.

Det ene center får centrum ved Nordjyllandsværket ved Aalborg, suppleret med strøm fra møller i Brønderslev Kommune. Det andet kommer til at ligge ved Nørrekær Enge, der ligger mellem Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune.

De to centre betyder, at der skal rejses 74 nye vindmøller de forskellige steder.

Mens et tredje center kommer til at ligge ved godset Overgaard på sydsiden af indsejlingen til Mariager Fjord - tre-fire kilometer udenfor Region Nordjylland. Her ligger i forvejen Danmarks største landvindmøllepark, og der er ansøgt om lov til at anlægge mere end 700 hektarer solceller.

Vindmøller Jette Klokkerholm

De to øvrige centre kommer til at ligge i Tønder Kommune.

Eurowind Energy har indgået aftaler med lodsejerne om brug af jorden på alle fem projekter og har ved nogle af projekterne søgt kommunerne om tilladelse til at opføre møller og solcelleparker.

Søger partnere

Målet er, at de fem centre skal omfatte vindmøller og solcentre med en samlet kapacitet på 2,5 gigawatt.

Eurowind vil selv stå for at investere i vindmøller og solcelleparker, men det er planen, at de nye energicentre også skal stå for produktion af brint, biogas samt lagring af energien. Eurowind

Eurowind vil selv stå for opførslen af vindmøller, solceller og batterier, mens man er jagt efter partnere, der skal stå for andre dele af produktionen af energi.

- Solceller og vindmøller vil altid være udgangspunktet for os. De producerer den grønne strøm, der skal bruges i de andre dele af energicenteret. Den del er på plads. Vi arbejder også med batteriteknologi, fordi vi på den måde kan levere balanceydelser til elnettet. Og vi har allerede testet batterier, siger Jens Rasmussen i pressemeddelelsen.

Eurowind har opført flere parker med både solceller og vindmøller i Danmark, som det er planen kan opgraderes til energicentre i løbet af få år.

Lige som planerne kan eksporteres til andre lande, da Eurowind har aktiviteter i 14 europæiske lande samt i USA.

Jens Rasmussen håber, at der er opbakning fra naboer og øvrige beboere i områderne, da der er udsigt til, at energicentrene vil skabe blivende arbejdspladser i områderne.