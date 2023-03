Handelstandsformand: Skolelukninger kan rive hele eksistensgrundlaget væk

SYDTHY:- Det her er altså meget meget alvorligt for vores område, og jeg måtte simpelthen læse det en ekstra gang.

Det fortæller formanden for Hurup Handelsstandsforening, Lars Søndergaard Haven, om sin reaktion på de bebudede skolelukninger i Sydthy.

Af de fem skoler, der står for skud for en lukning i Thisted Kommune, er tre fra den gamle Sydthy Kommune, nemlig Bedsted, Vestervig og Koldby.

- Vi i Sydthy er i forvejen lillebror i kommunen og vi er vant til at arbejde for at lykkes med tingene måske også mere end andre steder i kommunen. Men det her kan komme til at rive hele eksistensgrundlaget væk. Ikke kun for byerne hernede, men så sandelig også for det handelsliv der er tilbage. Vi oplever en fantastisk opbakning til de detailforretninger vi har i byen fra hele Sydthy. Og handelslivet i Hurup lever kun, fordi vi stadig har attraktive byer omkring os, hvor folk har lyst til at bosætte sig og dermed gøre sine handler i nærområderne. Dette vil utvivlsom blive markant mindre med skolelukninger, siger Lars Søndergaard Haven.

Han påpeger, at der er mange ildsjæle, som kæmper rundt omkring i byerne for at deres byer fremstår hyggelige og nutidige.

- Så der her er virkeligt en mavepuster til alle dem. Vi kæmper alle for at få folk til at bosætte sig i Thy og de seneste år er man med markant markedsføring lykkes langt hen ad vejen. Men det risikerer man at smide fuldstændig på gulvet med skolelukningerne. Det hænger jo ikke sammen, at f.eks. Agger og Krik er i rivende udvikling og flere og flere ønsker at bosætte sig i området eller starte erhverv og at man så samtidig går ind og vil lukke den nærmeste skole. Og hvad med idrætslivet i disse byer, spørger handelsstandsformanden.

At børnene fra nabobyerne bliver flyttet til Hurup kan formanden ikke glæde sig over.

- Jamen lige nu og her kan jeg ikke se noget positiv i det. Vi har brug for at byer som Vestervig, Bedsted og Koldby bliver ved med at være attraktive og at folk ønsker at bosætte sig der - for ellers er jeg meget bekymret for handelslivet i Hurup og Sydthy som helhed, siger Lars Søndergaard Haven.

Han håber på fornuft hos de folk som skal tage beslutningerne.

- For disse mulige lukninger vil skabe en hel skæv fordeling i kommunen og afskære Sydthy for udvikling og nærmere hen imod en afvikling, siger Lars Søndergård Haven.